تعرف على نظام كأس أمم إفريقيا للشباب.. طرق التأهل لكأس العالم والقنوات الناقلة

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا للشباب التي ستقام في مصر.

فما هو نظام البطولة؟ وكيف يتم تحديد المتأهلين لكأس العالم الذي سيقام في إندونيسيا في شهر مايو المقبل؟

وما هو تاريخ مصر السابق في المونديال؟

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