تعرف على نظام كأس أمم إفريقيا للشباب.. طرق التأهل لكأس العالم والقنوات الناقلة
الجمعة، 17 فبراير 2023 - 14:05
كتب : FilGoal
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا للشباب التي ستقام في مصر.
فما هو نظام البطولة؟ وكيف يتم تحديد المتأهلين لكأس العالم الذي سيقام في إندونيسيا في شهر مايو المقبل؟
وما هو تاريخ مصر السابق في المونديال؟
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