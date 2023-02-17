مصطفى محمد: لا أعرف مستقبلي.. وهذا ما حدث مع دانيلو والحكم في لقاء يوفنتوس

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 01:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

لا يعرف مصطفى محمد ماذا سيحدث الموسم المقبل بشأن مستقبله مؤكدا أنه يصب كامل تركيزه على الموسم الجاري له مع نانت.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وصنع مصطفى محمد هدفا في تعادل نانت مع يوفنتوس مساء أمس الخميس في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي في ملعب الفريق الإيطالي.

وتحدث مصطفى عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "نعرف لاعبي يوفنتوس جيدا ودرسناهم وشاهدناهم جيدا ونعرف كيف يتحركون ويلعبون وحاولنا التدرب جيدا وقدمنا كل ما لدينا وخرجنا بالتعادل".

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وعن وجود مشكلة مع دانيلو لاعب يوفنتوس قال: "أحيانا تحدث اشتباكات في الملعب وشعرت بالضيق أن الحكم لم ير الواقعة ولم يحتسب أي شيء ولكن هذا مجرد "نرفزة ملعب" والكرة تحدث بها أخطاء تحكيمية".

أما عن حصوله على بطاقة صفراء فقال: "الأخطاء التحكيمية واردة وربما أنا أيضا أخطأت لأنني تحدثت مع الحكم بشكل غير جيد ولكن في الواقعة الأولى كنت منزعجا من عدم احتساب مخالفة لي".

وشدد مصطفى "التعادل هنا في إيطاليا لم يكن سهلا وبذلنا كل ما لدينا ويوفنتوس فريق كبير لا يفرق معه اللعب داخل أو خارج الملعب".

وبسؤاله عن مستقبله رد ضاحكا "لا أعرف".

وأتم "أركز حاليا في الموسم الجاري وبعدها أفكر في المرحلة المقبلة".

وانضم مصطفى إلى نانت معارا مطلع الموسم الجاري قادما من جالاتا سراي مع أحقية شراء.

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