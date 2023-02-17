دوري المؤتمر الأوروبي – فيورنتينا يضرب بالأربعة في البرتغال.. ولاتسيو بـ 10 لاعبين ينتصر

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 01:00

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - فيورنتينا

حقق فيورنتينا ولاتسيو ممثلا إيطاليا الفوز على براجا البرتغالي وكلوج الروماني في ذهاب ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

واكتسح فيورنتينا مستضيفه سبورتنج براجا برباعية دون مقابل ليضع قدما في دور الـ 16 من المسابقة.

فيما انتصر لاتسيو بفضل هدف رائع من هدافه التاريخي تشيرو إيموبيلي رغم النقص العددي.

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وتفوق الفيولا على ملعب بلدية براجا بفضل ثنائية من الصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي أرتور كابرال.

يوفيتش سجل هدفيه في الدقيقتين 45 و60، فيما سجل البرازيلي الذي حل بدلا منه هدفيه في الدقيقتين 79 و90.

فوز هو الخامس على التوالي لفيورنتينا أوروبيا وهو ما يحدث لأول مرة منذ 2009.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل على ملعب أرتيمو فرانكي معقل البنفسجي الإيطالي.

Felipe Anderson floats a lovely ball in from the free kick to Ciro Immobile (Lazio), and he slots the ball inside the right post to increase the score to 1:0.

وفي ملعب الأولمبيكو ورغم اللعب بـ 10 لاعبين بعد طرد باتريك مدافع لاتسيو عقب مرور ربع ساعة من بداية اللقاء.

انتصر لاتسيو بصعوبة على ضيفه الروماني بهدف دون رد.

هدف جاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق تشيرو إيموبيلي الذي سجل بركلة مقصية بعد ركلة ثابتة نفذها البرازيلي فيليبي أندرسون.

هدف أنهى به تشيرو صيامه التهديفي بعد 448 دقيقة لم يسجل بها في جميع المسابقات إذ جاء هدفه الأخير في الرابع من يناير الماضي ضد ليتشي.

وسيحل لاتسيو ضيفا على بطل رومانيا يوم الخميس المقبل للإفصاح عن هوية المتأهل للدور المقبل.

وفي نفس البطولة فاز لودوجريتس البلغاري على أندرلخت البلجيكي بهدف دون رد.

وعاد بارتيزان الصربي من خارج قواعده بفوز على شيريف تيراسبول المولدوفي.

فيورنتينا لاتسيو لوكا يوفيتش دوري المؤتمر الأوروبي
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