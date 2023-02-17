إشبيلية يدمر أيندهوفن في بطولته المفضلة.. وموناكو يلدغ ليفركوزن +90

تأتي ليالي الخميس فينفجر إشبيلية في بطولته المفضلة.

وفاز إشبيلية على أيندهوفن الهولندي مساء الخميس بثلاثية دون رد في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي في ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

سجل أهداف المباراة يوسف النصيري ولوكاس أوكامبوس ونيمانيا جوديلج في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع و50 و55.

وفي ملعب يوهان كرويف في أمستردام تعادل أياكس سلبيا بدون أهداف مع يونيون برلين.

وفاز سالزبورج النمساوي على روما بهدف دون رد سجله نيكولاس كابالدو.

وانتصر شاختار دونتسيك على رين بهدفين لهدف.

سجل هدفا شاختار ديمترو كريسكيف وأرتيم بوندارينكو من ركلة جزاء في الدقائق 11 والأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

فيما جاء هدف رين الوحيد كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 59.

وقلب موناكو الطاولة على مضيفه باير ليفركوزن وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

افتتح لوكاس هراديكي حارس مرمى ليفركوزن أهداف المباراة لصالح موناكو بالخطأ في مرماه.

وأدرك موسى ديابي التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 48.

وسجل فلوريان ويرتز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 59.

وأدرك كريبين دياتا التعادل لموناكو في الدقيقة 74.

وخطف موناكو المباراة بهدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع عن طريق أكسيل ديساسي.

وستقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل.