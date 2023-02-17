صنع هدف التعادل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 00:19

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

بفضل الهدف الذي صنعه المهاجم المصري مصطفى محمد.. تعادل نانت الفرنسي مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف لكل فريق في ذهاب ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد بصفة أساسية منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 77، حين حل موسيس سيمون بدلا منه.

وتلقى مصطفى محمد بطاقة صفراء في الدقيقة 57 إثر تدخل قوي.

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وفي الدقيقة 60 صنع مصطفى هدف نانت الوحيد بمرتدة تسلمها ومررها إلى لودوفيك بلاس الذي سجل في الشباك.

وبذلك يتأجل الحسم إلى الإياب يوم الخميس المقبل 23 فبراير في فرنسا.

كانت هذه مباراة مصطفى محمد السابعة في الدوري الأوروبي، والرقم 34 في جميع المسابقات.

ووصل مصطفى إلى تمريرته الحاسمة الثانية في الدوري الأوروبي، ليصل مجموع المساهمات إلى 4 (هدفين وتمريرتين حاسمتين)

إجمالا سجل مصطفى 8 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات بتمريرة الليلة.

ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس؟

دقائق اللعب: 77

التمريرات الحاسمة: 1

الأهداف المتوقعة: 0.03

التسديدات على المرمى: 0 من 1

المراوغات الناجحة: 1 من 1

لمسات الكرة: 27

التمريرات الصحيحة: 10 من 17

دقة التمرير: 59%

التمريرات المفتاحية: 1

صناعة الفرص الكبيرة: 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 4

الصراعات الهوائية الناجحة: 7 من 10

المخالفات: 2

التشتيت: 1

التدخلات: 1

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