سجل في ظهوره الأول.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة

خطف إمام عاشور الأضواء في ظهوره الأول مع ميتيلاند الدنماركي.

10 دقائق فقط هي كل ما احتاجها نجم الزمالك السابق ليسجل هدفا ويعلن وصوله إلى ميتيلاند وأوروبا بقذيفة في شباك سبورتنج لشبونة.

وشارك إمام كبديل في الدقيقة 67 وحل محل الأوروجواياني إيميليانو مارتينيز.

وفي الدقيقة 77 استغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من حارس لشبونة وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد حتى وقت كتابة هذه السطور.

ميتيلاند سدد 80% من محاولاته في المباراة بعد نزول إمام عاشور، إذ سدد النجم المصري 3 مرات من أصل 5 تسديدات للنادي الدنماركي.

ماذا قدم إمام عاشور أمام سبورتنج لشبونة؟

دقائق اللعب: 28

الأهداف: 1

الأهداف المتوقعة: 0.14

لمسات الكرة: 16

التمريرات الصحيحة: 6 من 7

دقة التمرير: 86%

التسديدات على المرمى: 2 من 3

المراوغات الناجحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 4

المخالفات: 1

التدخلات: 2