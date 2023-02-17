سجل في ظهوره الأول.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 00:16

كتب : FilGoal

إمام عاشور يحتفل بهدفه الأول مع ميتيلاند

خطف إمام عاشور الأضواء في ظهوره الأول مع ميتيلاند الدنماركي.

10 دقائق فقط هي كل ما احتاجها نجم الزمالك السابق ليسجل هدفا ويعلن وصوله إلى ميتيلاند وأوروبا بقذيفة في شباك سبورتنج لشبونة.

وشارك إمام كبديل في الدقيقة 67 وحل محل الأوروجواياني إيميليانو مارتينيز.

أخبار متعلقة:
بصناعة مصطفى محمد.. نانت يعود من إيطاليا بتعادل ثمين مع يوفنتوس هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: كم سدد الزمالك من المديونية وموقف قيد الصفقات احتاج لـ10 دقائق فقط.. إمام عاشور يدك مرمى سبورتنج لشبونة بقذيفة

وفي الدقيقة 77 استغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من حارس لشبونة وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد حتى وقت كتابة هذه السطور.

ميتيلاند سدد 80% من محاولاته في المباراة بعد نزول إمام عاشور، إذ سدد النجم المصري 3 مرات من أصل 5 تسديدات للنادي الدنماركي.

ماذا قدم إمام عاشور أمام سبورتنج لشبونة؟

دقائق اللعب: 28

الأهداف: 1

الأهداف المتوقعة: 0.14

لمسات الكرة: 16

التمريرات الصحيحة: 6 من 7

دقة التمرير: 86%

التسديدات على المرمى: 2 من 3

المراوغات الناجحة: 0 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 4

المخالفات: 1

التدخلات: 2

إمام عاشور إمام عاشور - ميتيلاند
نرشح لكم
مصطفى محمد: لا أعرف مستقبلي.. وهذا ما حدث مع دانيلو والحكم في لقاء يوفنتوس صنع هدف التعادل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي بصناعة مصطفى محمد.. نانت يعود من إيطاليا بتعادل ثمين مع يوفنتوس هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي احتاج لـ10 دقائق فقط.. إمام عاشور يدك مرمى سبورتنج لشبونة بقذيفة حجازي: جمهور اتحاد جدة لن يقبل إلا بالبطولات ساهم في هدف.. ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق
أخر الأخبار
مصطفى محمد: لا أعرف مستقبلي.. وهذا ما حدث مع دانيلو والحكم في لقاء يوفنتوس 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي – فيورنتينا يضرب بالأربعة في البرتغال.. ولاتسيو بـ 10 لاعبين ينتصر 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
إشبيلية يدمر أيندهوفن في بطولته المفضلة.. وموناكو يلدغ ليفركوزن +90 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
صنع هدف التعادل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس 58 دقيقة | المحترفون
الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
سجل في ظهوره الأول.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة ساعة | المحترفون
بصناعة مصطفى محمد.. نانت يعود من إيطاليا بتعادل ثمين مع يوفنتوس ساعة | المحترفون
هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم