بصناعة مصطفى محمد.. نانت يعود من إيطاليا بتعادل ثمين مع يوفنتوس

تعادل نانت الفرنسي مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدف لكل فريق في ذهاب ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

وشارك مصطفى محمد مهاجم نانت بصفة أساسية منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة 77.

المحاولة الأولى أتت بواسطة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثالثة والتي تصدى لها الحارس ألبان لافون.

الهدف الأول أتى سريعا من يوفنتوس في الدقيقة 13 بتسديدة من دوسان فلاهوفيتش بعد تمريرة من فيديريكو كييزا وضعته في موقع مميز للتسجيل في شباك خاوية.

وفي الدقيقة 27 أبعد لافون تسديدة أخرى من دي ماريا.

وتلقى مصطفى محمد بطاقة صفراء في الدقيقة 57 إثر تدخل قوي.

وفي الدقيقة 60 صنع مصطفى هدف نانت الوحيد بمرتدة تسلمها ومررها إلى لودوفيك بلاس الذي سجل في الشباك.

كاد يوفنتوس يسترد التقدم سريعا في الدقيقة 62، بتسديدة من فيديريكو كييزا ارتطمت بالعارضة وسقطت على الخط دون أن تجتازه بالكامل.

وتحرك ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس في الدقيقة 63 بإشراك فيليب كوستيتش ومانويل لوكاتيلي بدلا من نيكولا فايولي ولياندرو باريديس.

وفي الدقيقة 73 دفع اليجري بالثنائي ماتياس سولي وخوان كوادرادو بدلا من أنخيل دي ماريا وماتيا دي تشيليو.

أما في الدقيقة 77 غادر مصطفى محمد رفقة بيدرو شيريفيلا وماركوس كوكو، وحل بدلا منهم موسيس سيمون وفلوران موليه وشارل تراوري.

وتلاهم سيباستيان كورشيا بدلا من نيكولا بالوا في الدقيقة 83.

وفي اللحظات الأخيرة، كاد الحكم يحتسب ركلة جزاء ليوفنتوس إثر لمسة يد ضد دفاع نانت، ولكن بعد المراجعة قرر عدم احتسابها.

بذلك يتأجل الحسم إلى الإياب يوم الخميس المقبل 23 فبراير في فرنسا.

هذه مباراة مصطفى محمد السابعة في الدوري الأوروبي، والرقم 34 في جميع المسابقات.

ووصل مصطفى إلى تمريرته الحاسمة الثانية في الدوري الأوروبي، ليصل مجموع المساهمات إلى 4 (هدفين وتمريرتين حاسمتين)

إجمالا سجل مصطفى 8 أهداف وصنع 5 في جميع المسابقات بتمريرة الليلة.