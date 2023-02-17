هدف قاتل يحبط صاروخية إمام عاشور في الدوري الأوروبي

الجمعة، 17 فبراير 2023 - 00:00

كتب : FilGoal

إمام عاشور يحتفل بهدفه الأول مع ميتيلاند

سجل سبورتنج لشبونة هدفا في الوقت القاتل بشباك ميتيلاند الدنماركي الذي تقدم بصاروخية إمام عاشور.

وتعادل ميتيلاند مع مستضيفه سبورتتج لشبونة في ملعب جوزيه ألفالادي بهدف لكل فريق في ذهاب دور خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

10 دقائق فقط هي كل ما احتاجها نجم الزمالك السابق ليسجل هدفا ويعلن وصوله إلى ميتيلاند وأوروبا بقذيفة في شباك سبورتنج لشبونة.

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وشارك إمام كبديل في الدقيقة 67 وحل محل الأوروجواياني إيميليانو مارتينيز.

وكاد إمام يسجل هدفا فور مشاركته عقب ثلاث دقائق فقط لكن حارس لشبونة تصدى له.

وفي الدقيقة 77 استغل إمام عاشور كرة مشتتة بالخطأ من حارس لشبونة وأطلق قذيفة بيسراه سكنت الشباك ليعلن عن تقدم فريقه بهدف دون رد حتى وقت كتابة هذه السطور.

وسجل سيبستيان كواتيس هدفا قاتلا لسبورتنج لشبونة في الدقيقة الأخيرة ليعدل النتيجة قبل خوض مواجهة الإياب.

ويستضيف ميتيلاند منافسه سبورتنج لشبونة يوم الخميس المقبل في لقاء الإياب.

لا يتوفر وصف.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير.

إمام عاشور صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

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