حجازي: جمهور اتحاد جدة لن يقبل إلا بالبطولات
الخميس، 16 فبراير 2023 - 23:24
كتب : FilGoal
شدد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الاتفاق بثلاثية.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وساهم أحمد حجازي في فوز اتحاد جدة على الاتفاق في الجولة 17 ليتصدر ترتيب الدوري السعودي.
وقال حجازي عقب المباراة: "مباراة مهمة في مشوار الفريق وأمام خصم عنيد من الصعب الحصول على النقاط الثلاث والفوز عليه في ملعبه".
وشدد "نعمل على التطور دائما وتصحيح الأخطاء. من الجيد عدم استقبال أهداف في مباراة اليوم والفريق يقدم مستويات جيدة على الفترة الأخيرة".
وأضاف "جمهور الاتحاد لن يقبل إلا بالبطولات، واللاعبين لديهم طموح كبير بتحقيق إنجازات تسعد جماهير النادي".
ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متساويا مع الشباب الذي لعب 18 مباراة.
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