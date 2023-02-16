حجازي: جمهور اتحاد جدة لن يقبل إلا بالبطولات

شدد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على الاتفاق بثلاثية.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

وساهم أحمد حجازي في فوز اتحاد جدة على الاتفاق في الجولة 17 ليتصدر ترتيب الدوري السعودي.

وشدد "نعمل على التطور دائما وتصحيح الأخطاء. من الجيد عدم استقبال أهداف في مباراة اليوم والفريق يقدم مستويات جيدة على الفترة الأخيرة".

وأضاف "جمهور الاتحاد لن يقبل إلا بالبطولات، واللاعبين لديهم طموح كبير بتحقيق إنجازات تسعد جماهير النادي".