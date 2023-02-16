مورينيو يلقي باللوم على الحكم والفرص المهدرة في الخسارة ضد سالزبورج

الخميس، 16 فبراير 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - روما

ألقى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي باللوم على التحكيم ومشاكل فريقه الهجومية في الخسارة من سالزبورج النمساوي.

وخسر الذئاب من بطل النمسا في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي بنتيجة 1-0 بهدف الأرجنتيني نيكولاس كابلدو في الدقيقة 88.

وقال مورينيو عقب نهاية اللقاء: "لم يكن هذا ليحدث، لكنه حدث، اعتقد أننا سيطرنا على المباراة ودائما كانت لنا الهيمنة وهو ما أشعرنا بالراحة".

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وأضاف "أهدرنا فرصا عديدة، وهناك ركلة جزاء واضحة لم تحتسب لنا في الشوط الأول، نحن غير محظوظين بتغيير الحكم، واستقبال هدف في الدقائق الأخيرة غير عادل".

وكان من المفترض أن يدير المباراة تحكيميا جيلين نيجبيرج لكن بسبب ظهور أعراض الحمى عليه عوضه الدنماركي دينيس هيلجر.

وأردف البرتغالي قائلا: "كان علينا تسجيل الأهداف وعندما لا تفعل تكون مهددا، نعلم من نحن ونعرف حدودنا، لكن عندما يقدم الفريق كل ما لديه هذا كل شيء، فلا أقول أي شيء سلبي".

وأتم عن تأثر فريقه بخروج ديبالا بين شوطي اللقاء: "لا أعرف ما الخطأ، أخبرني أنه ليس في حالة تمكنه من مواصلة اللعب، بدون باولو تحرك ستيفان الشعراوي، وأشركنا أندريا بيلوتي بدلا من تامي أبراهام، وعندما نستقبل هدفا فإنه ليس هناك شيء لنفعله".

وخرج باولو ديبالا بين شوطي اللقاء وعوضه زكي تشيلك ما جعل الشعراوي يتقدم من مركز الظهير الأيسر المتقدم إلى الجناح بدلا من الأرجنتيني.

وسيلتقي الفريقان مجددا في الإياب يوم الخميس المقبل على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية.

روما جوزيه مورينيو الدوري الأوروبي سالزبورج
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