تشافي: يونايتد يعود.. ولنا ركلة جزاء وما فعله رافينيا تصرف إيجابي

أشاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بمنافسه مانشستر يونايتد مؤكدا أن الأخير بدأ يعود لمستواه المعروف عنه.

وتعادل برشلونة اليوم الخميس إيجابيا مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في ملعب كامب نو في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وتحدث تشافي في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "لعبنا ضد فريق من الطراز الكبير في أوروبا، أعتقد أن مانشستر يونايتد يعود، اليوم أظهروا أفضل نسخة لهم".

وواصل "لا نحب التعادل أبدا لأننا برشلونة ولكن يونايتد خصم صعب وأحد أفضل الفرق في أوروبا ولديهم مدرب رائع".

وأكمل "فخور باللاعبين لأننا قدمنا كل شيء، ومباراة العودة ستكون بكثافة عالية أكثر من هنا ولديهم ملعب رائع وكان بإمكاننا الفوز اليوم وسنحاول الفوز هناك، وستكون مباراة متكافئة وكما قلت هم أحد أفضل أندية أوروبا".

وعن عدم احتساب ركلة جزاء على فريد قال: "أعتقد أن هناك لمسة يد واضحة، لا أعرف ماذا أفعل ليصفر الحكم لصالحنا لا أصدق عدم احتسابها".

أما عن إشراك رونالدو أراوخو كظهير أيمن قال: "أردنا مفاجأة يونايتد، كنا نعرف أن مفتاح قلب الدفاع هو تحديد موعد تمرير الكرة ولهذا السبب وضعنا ماركوس ألونسو وجول كوندي هنا، تبديلاتنا كانت لنغير في أنفسنا وليس من أجل مواجهة يونايتد".

وعن غياب بيدري ون الإياب بسبب الإصابة قال تشافي: "لدينا بدائل وسنحاول ألا نجعل غيابه ملحوظ".

أما عن تذمر رافينيا وركله لمقاعد البدلاء بعد استبداله قال: "إن كنتم ترونها سلبية فأنا أراها إيجابية، وغيرته لأننا بحاجة للاعبين جدد وإلى الحدة والضغط العالي وهذا شيء يقدمه فيران توريس".

وعما قاله إريك تين هاج مدرب يونايتد بأن فريقه استحق تسجيل أربعة أهداف قال: "أحترم ذلك، لقد تمكنا أيضضا من التسجيل وفي النهاية كان لدي شعور بأنه لدينا فرصة لنفوز على فريق مميز".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.