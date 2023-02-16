تين هاج: كان يجب أن نسجل 4 أهداف ضد برشلونة.. والحكم أثر على النتيجة

الخميس، 16 فبراير 2023 - 22:50

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وإريك تين هاج - برشلونة ومانشستر يونايتد

قال إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد إن فريقه كان يجب أن يسجل أربعة أهداف على الأقل في مواجهة برشلونة.

وتعادل برشلونة اليوم الخميس إيجابيا مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في ملعب كامب نو في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وتحدث تين هاج عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عقب المباراة قائلا: "كنا نواجه الفريق رقم واحد في إسبانيا وخارج ملعبنا وسيطرنا على الكرة، أعتقد أنه كان يجب أن نسجل على الأقل أربعة أهداف".

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وواصل "لقد خلقنا العديد من الفرص، لقد شعرت بالضيق من التعادل السلبي بين شوطي المباراة، الفرص التي حصلوا عليها نحن من خلقناها، لكنها كانت مباراة عظيمة".

وأردف المدرب الهولندي "بدت كمباراة من دوري أبطال أوروبا".

وعن عدم طرد جول كوندي بعد إعاقته لماركوس راشفورد أثناء انفراد الأخير قال: "الحكم كان له تأثير كبير على المباراة، هناك خطا على كوندي لصالح راشفورد ومن ثم طرد، هذا لا يمكن أن يحدث، الحكم لا يجب أن يرتكب مثل تلك الأخطاء".

وواصل "الهدف الأول كان هاما وهذا ما لم نفعله بأن نسجل أولا، وفي الختام انتهت المباراة بهدفين لكل منا وعلينا إتمام المهمة في ملعب أولد ترافورد".

وعن فوت فيجورست ولعبه كصانع ألعاب قال ضاحكا: "أعتقد أنها تسير بشكل جيد، إنها تعطينا التنوع وتجعل سانو وبرونو فيرنانديز يحصلان على الكرة في المساحات الصغيرة، حظينا بعدة فرص وكان يجب أن نفوز".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي تين هاج
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