ساهم في هدف.. ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق
الخميس، 16 فبراير 2023 - 22:31
كتب : FilGoal
ساهم أحمد حجازي في فوز اتحاد جدة على الاتفاق في الجولة 17 من الدوري السعودي.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز على الاتفاق.
وفاز اتحاد جدة على الاتفاق بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.
وسدد حجازي كرة اصطدمت في دفاع الاتفاق قبل أن تصل في النهاية إلى هيلدر كوستا الذي سجل الهدف الأول لاتحاد جدة.
وسجل هيلدر كوستا ورومارينيو وهارون كمارا أهداف اتحاد جدة في شباك الاتفاق.
ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متساويا مع الشباب الذي لعب 18 مباراة.
ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق؟
دقائق: 90
لمس الكرة: 60
تسديدات: 2
تمريرات صحيحة: 38 من 45
دقة تمرير: 84%
فوز بصراعات أرضية: 1 من 1 بنسبة 100%
فوز بصراعات هوائية: 2 من 2 بنسبة 100%.
نرشح لكم
دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتصدر ترتيب الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (3) - (0) الاتفاق.. العميد يتصدر الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق ثلاثي الهلال جاهز لثمن نهائي دوري أبطال آسيا بمشاركة أوباما.. الحزم يتصدر دوري الدرجة الأولى السعودي للمرة الأولى.. ياسر الشهراني يظهر في تدريبات الهلال منذ إصابته أمام الأرجنتين عودة ثنائي النصر قبل مواجهة التعاون