ساهم في هدف.. ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق

الخميس، 16 فبراير 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

حجازي ضد الاتفاق

ساهم أحمد حجازي في فوز اتحاد جدة على الاتفاق في الجولة 17 من الدوري السعودي.

وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز على الاتفاق.

وفاز اتحاد جدة على الاتفاق بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

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وسدد حجازي كرة اصطدمت في دفاع الاتفاق قبل أن تصل في النهاية إلى هيلدر كوستا الذي سجل الهدف الأول لاتحاد جدة.

وسجل هيلدر كوستا ورومارينيو وهارون كمارا أهداف اتحاد جدة في شباك الاتفاق.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متساويا مع الشباب الذي لعب 18 مباراة.

ماذا قدم حجازي أمام الاتفاق؟

دقائق: 90

لمس الكرة: 60

تسديدات: 2

تمريرات صحيحة: 38 من 45

دقة تمرير: 84%

فوز بصراعات أرضية: 1 من 1 بنسبة 100%

فوز بصراعات هوائية: 2 من 2 بنسبة 100%.

أحمد حجازي الدوري السعودي
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