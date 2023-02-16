دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق
الخميس، 16 فبراير 2023 - 22:15
كتب : FilGoal
حقق طارق حامد نسبة دقة تمريرات عالية في فوز فريقه اتحاد جدة على الاتفاق في الجولة 17 من الدوري السعودي.
وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز على الاتفاق.
وفاز اتحاد جدة على الاتفاق بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.
وسجل هيلدر كوستا ورومارينيو وهارون كمارا أهداف اتحاد جدة في شباك الاتفاق.
ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متساويا مع الشباب الذي لعب 18 مباراة.
ماذا قدّم طارق حامد ضد الاتفاق؟
دقائق: 90
لمس: 72
تمريرات صحيحة: 55 من 61
دقة تمرير: 90%
تمريرات مفتاحية: 2
فوز بصراعات أرضية: 2 من 8 بنسبة 25%
فوز بصراعات هوائية: 1 من 3 بنسبة 33%
حصول على أخطاء: 1
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