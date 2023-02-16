دقة تمرير.. ماذا قدم طارق حامد أمام الاتفاق

حقق طارق حامد نسبة دقة تمريرات عالية في فوز فريقه اتحاد جدة على الاتفاق في الجولة 17 من الدوري السعودي.

وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز على الاتفاق.

ماذا قدّم طارق حامد ضد الاتفاق؟

دقائق: 90

لمس: 72

تمريرات صحيحة: 55 من 61

دقة تمرير: 90%

تمريرات مفتاحية: 2

فوز بصراعات أرضية: 2 من 8 بنسبة 25%

فوز بصراعات هوائية: 1 من 3 بنسبة 33%

حصول على أخطاء: 1