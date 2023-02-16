روبرتو: هذا ما قاله الحكم بعد طلبنا الحصول على ركلة جزاء ضد يونايتد

الخميس، 16 فبراير 2023 - 22:08

كتب : FilGoal

سيرجي روبرتو

كشف سيرجي روبرتو لاعب برشلونة ما قاله الحكم الإيطالي ماوريسيو مارياني عن لقطة لمس الكرة ليد فريد أثناء مواجهة مانشستر يونايتد.

سيرجي روبيرتو

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعادل برشلونة اليوم الخميس إيجابيا مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في ملعب كامب نو في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

وتحدث روبرتو عقب المباراة قائلا: "نعرف أن يونايتد فريق يحب الاستحواذ على الكرة وللأسف لم نستطع الفوز لكن هناك مباراة عودة أمامنا".

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وواصل "كنا نأمل في الفوز وقاتلنا حتى النهاية وحظينا بفرص في ختام اللقاء، وهناك ركلة جزاء لنا لا أعرف إن كانت صحيحة أم لا".

واستدرك "لكنني أعتقد أن فريد لمس الكرة بيده".

وأضاف "الحكم قال إن اللقطة تمت مراجعتها عبر تقنية الفيديو ولا توجد لمسة يد".

وأكمل "كانت مباراة بها الكثير من الفرص لنا ولهم".

وعن إصابة بيدري قال روبرتو: "تحدثت معه وهو يشكو من إصابة عضلية في الفخذ ونتمنى أن تكون طفيفة".

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.

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