تسبب في هدفين.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون أمام بازل

بمشاركة محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون سبور، تغلب الفريق التركي على ضيفه بازل السويسري في ذهاب ملحق دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي.

المباراة قد انتهت بهدف وحيد، ولكن تريزيجيه صنع الثاني وتم إلغاؤه.

جاء ذلك على ملعب ميدكال بارك ستيديوم في مدينة طرابزون، وهي المباراة الأولى في تركيا بعد فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أكثر من أسبوع.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى، فيما انسحبت بعض الفرق من المسابقات المحلية بسبب الضرر الكبير الذي طالها.

تلقى تريزيجيه الكرة وسدد في الدقيقة 31 ليتصدى لها الحارس مارفين هيتز.

وفي الشوط الثاني سدد تريزيجيه من انفراد في الدقيقة 65 ولكن تألق الحارس في التصدي، ليتابعها ينس شترايجر لارسن بهدف التقدم.

ورفع اللاعبون قميصا عليه العلم التركي تكريما لضحايا الزلزال عقب الهدف.

وصنع تريزيجيه هدفا في الدقيقة 75 لزميله ماكسيميليانو جوميز، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

أخيرا سدد تريزيجيه كرة قوية في الدقيقة 89، ولكن مرة أخرى تصدى لها مارفين هيتز.

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب بازل في سويسرا لتحديد المتأهل لدور الـ 16.

ماذا قدم تريزيجيه أمام بازل؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف المتوقعة: 0.48

لمسات الكرة: 78

التمريرات الصحيحة: 42 من 49

دقة التمرير: 86%

العرضيات الصحيحة: 0 من 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 1

التسديدات على المرمى: 3 من 4

الفرص الكبيرة الضائعة: 1

المراوغات الناجحة: 4 من 7

الصراعات الأرضية الناجحة: 5 من 11

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 1

الاعتراضات: 2

التعرض للمراوغة: 1