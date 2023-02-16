أهدرا الفرص في قمة مجنونة.. برشلونة ويونايتد يتعادلان ويؤجلان الحسم لمعركة أولد ترافورد

أوفت قمة برشلونة ومانشستر يونايتد بوعودها وشهدت الكثير من اللحظات المثيرة.

وتعادل برشلونة اليوم الخميس إيجابيا مع مانشستر يونايتد بهدفين لكل منهما في ملعب كامب نو في ذهاب مرحلة خروج المغلوب من الدوري الأوروبي.

افتتح ماركوس ألونسو أهداف المباراة لبرشلونة في الدقيقة 50.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل بعد دقيقتين فقط.

وسجل يونايتد الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد خطأ من جول كوندي الذي حول الكرة في مرماه.

وأدرك رافينيا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 77.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.

ملخص المباراة

انطلقت المباراة بشكل أفضل من قبل يونايتد ومر ماركوس راشفورد من الدفاع ومرر الكرة لبرونو فيرناديز الذي سدد لكن دفاع برشلونة شتتها.

وعادت الكرة لراشفورد الذي سدد وشتت الدفاع الكرة مجددا لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وجاء التهديد الأول من برشلونة بتسديدة قوية من روبرت ليفاندوفسكي لكن ديفيد دي خيا تصدى له.

وسدد ماركوس ألونسو كرة من ركلة حرة من أمام منطقة جزاء يونايتد لكنها ذهبت لخارج الملعب.

وأطلق بيدري تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى مرمى يونايتد.

وأعاد جول كوندي الكرة لحارس مرماه مارك أندري تير شتيجن وسقط الأخير أرضا ولكن الكرة مرت لركلة ركنية.

وأرسل آرون وان بيساكا عرضية زاحفة لكن تسديدة جادون سانشو شتتها فرينكي دي يونج لركلة ركنية.

وأهدر فوت فيجورست انفرادا تاما بعدما سدد الكرة لكن تير شتيجن تألق وتصدى له.

وحول كاسيميرو الركلة الركنية برأسية تصدى لها تير شتيجن على مرتين.

وأخطأ تايريل مالاسيا في لعب الكرة سريعا للخلف بعدما حصل على خطأ لصالحه وبعد تمرير الكرة لبيساكا خطفها جوردي ألبا منه وسدد بيسراه لكن دي خيا تألق وتصدى له.

وأجرى برشلونة تبديلا اضطراريا في الدقيقة 41 بخروج بيدري للإصابة وشارك سيرجي روبرتو بدلا منه.

وبدأ الشوط الثاني بتسديدة صاروخية من رافينيا مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

وأرسل بيساكا عرضية زاحفة ارتطمت بأراوخو وسددها سانشو لكنها أخطأت المرمى.

وفي الدقيقة 50 ومن ركلة ركنية أرسلها رافينيا حولها ماركوس ألونسو برأسية سكنت الشباك ليعلن عن تقدم برشلونة في النتيجة.

لكن ما هي إلا دقيقتين فقط إلا وأدرك راشفورد التعادل ليونايتد بتسديدة قوية بعد بينية من فريد.

وأطلق رافينيا تسديدة صاروخية جديدة تصدى لها دي خيا بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 59 ومن ركلة ركنية مر راشفورد من رافيني بشكل جميل وأرسل عرضية قوية ارتطمت بكوندي وسكنت شباكه بالخطأ ليعلن عن الهدف الثاني ليونايتد.

وأجرى برشلونة ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 67 وشارك أنسو فاتي بدلا من فرانك كيسي، وأليخاندرو بالدي بدلا من ألبا، وأندرياس كريستنسين بدلا من ماركوس ألونسو.

وسدد ليفاندوفسكي كرة قوية مرت لخارج الملعب.

ورد عليه فريد بتسديدة قوية لكنها أخطأت المرمى كذلك.

وحصل جافي على إنذار ليتأكد غيابه عن لقاء الإياب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وفي الدقيقة 77 أدرك رافينيا التعادل لبرشلونة بعرضية لم تلمس أي لاعب وسكنت الشباك.

وأهدر راشفورد فرصة التقدم بعد دقيقتين فقط وسدد الكرة بغرابة خارج الملعب رغم انفراده.

وحول رافينيا تمريرة طولية برأسية لكن دي خيا حولها لركلة ركنية.

وكاد كريستنسين يسجل هدفا ثالثا لبرشلونة لكن القائم الأيمن وقف أمامه حائلا، وبعدها سدد فاتي كرة قوية تصدى لها دي خيا.

وسدد راشفورد كرة ضعيفة تصدى لها تير شتيجن.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.