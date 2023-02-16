بمتابعة لكرة تريزيجيه.. طرابزون يكرم ضحايا الزلزال وينتصر على بازل

الخميس، 16 فبراير 2023 - 21:52

كتب : FilGoal

تريزيجيه ولاعبي طرابزون مع علم تركيا

تغلب طرابزون سبور التركي على ضيفه بازل السويسري بهدف دون رد في ذهاب ملحق دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب ميدكال بارك ستيديوم في مدينة طرابزون، وهي المباراة الأولى في تركيا بعد فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أكثر من أسبوع.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى، فيما انسحبت بعض الفرق من المسابقات المحلية بسبب الضرر الكبير الذي طالها.

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شهدت المباراة مشاركة الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه مع فريقه بصفة أساسية منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.

وحاول أندي زيكيري لاعب بازل في الدقيقة التاسعة بتسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 11 منع دفاع بازل الكرة من الوصول إلى تريزيجيه داخل المنطقة.

وأرسل تريزيجيه عرضية في الدقيقة 17 شتتها دفاع بازل، فيما مرت رأسية فيتور هوجو لاعب طرابزون بجوار القائم في الدقيقة التالية.

وفي الدقيقة 22 سدد إيرين إيلمالي لاعب طرابزون كرة تصدى لها الحارس مارفين هيتز ليتابعها عبد القادر عمر ولكن التسديدة مرت بجوار القائم.

وحاول أنتون كادي برأسية خطيرة في الدقيقة 24 ولكن الحارس التركي أوجوركان شاكير تصدى ببراعة.

وتلقى تريزيجيه الكرة وسدد في الدقيقة 31 ليتصدى لها الحارس، وهو المصير ذاته الذي لاقته محاولة أناستازيوس باكاسيتاس في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني سدد تريزيجيه من انفراد في الدقيقة 65 ولكن تألق الحارس في التصدي، ليتابعها ينس شترايجر لارسن بهدف التقدم.

ورفع اللاعبون قميصا عليه العلم التركي تكريما لضحايا الزلزال عقب الهدف.

وصنع تريزيجيه هدفا في الدقيقة 75 لزميله ماكسيميليانو جوميز، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

أخيرا سدد تريزيجيه كرة قوية في الدقيقة 89، ولكن مرة أخرى تصدى لها مارفين هيتز.

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب بازل في سويسرا لتحديد المتأهل لدور الـ 16.

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