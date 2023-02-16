انتهت في الدوري الأوروبي - يوفنتوس (1) - (1) نانت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي أمام نانت الفرنسي في ذهاب ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: فابيان سونتونز - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولا بالوا

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا - صامويل موتوسامي - موسى سيسوكو - لودوفيك بلاس

خط الهجوم: ماركوس كوكو - مصطفى محمد

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو

خط الوسط: ماتيا دي تشيليو - لياندرو باريديس - أدريون رابيو - نيكولو فايولي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - دوسان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا

وينطلق الذهاب في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما يقام الإياب في فرنسا يوم الخميس المقبل.

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ق 98 لا وجود للركلة وفقا لقرار الحكم

ق 97 الحكم يراجع ركلة جزاء محتملة بلمسة يد

ق 76 خروج مصطفى محمد ونزول موسيس سيمون

ق 62 العارضة تمنع هدفا محققا.. تسديدة من فيديريكو كييزا ترتطم بعارضة ألبان لافون

ق 60 جووووووول نانت يتعادل بتسديدة من لودوفيك بلاس.. مرتدة تصل إلى مصطفى محمد يمررها إلى بلاس الذي يسدد في الشباك

ق 57 بطاقة صفراء يتلقاها مصطفى محمد

استراحة

ق 27: لافون يتصدى ببراعة لتصويبة قوية من دي ماريا

ق 13: جووول أوووول.. عرضية برأسية من كييزا وفلاهوفيتش يسجل بسهولة في الشباك.

ق 3 أنخيل دي ماريا يسدد والحارس يتصدى

بداية المباراة