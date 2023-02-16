انتهت في الدوري الأوروبي - يوفنتوس (1) - (1) نانت
الخميس، 16 فبراير 2023 - 21:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي أمام نانت الفرنسي في ذهاب ملحق دور الـ 16 في الدوري الأوروبي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
وجاء تشكيل نانت كالتالي:
حراسة المرمى: ألبان لافون
خط الدفاع: فابيان سونتونز - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولا بالوا
خط الوسط: بيدرو شيريفيلا - صامويل موتوسامي - موسى سيسوكو - لودوفيك بلاس
خط الهجوم: ماركوس كوكو - مصطفى محمد
فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو
خط الوسط: ماتيا دي تشيليو - لياندرو باريديس - أدريون رابيو - نيكولو فايولي
خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - دوسان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا
وينطلق الذهاب في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
فيما يقام الإياب في فرنسا يوم الخميس المقبل.
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ق 98 لا وجود للركلة وفقا لقرار الحكم
ق 97 الحكم يراجع ركلة جزاء محتملة بلمسة يد
ق 76 خروج مصطفى محمد ونزول موسيس سيمون
ق 62 العارضة تمنع هدفا محققا.. تسديدة من فيديريكو كييزا ترتطم بعارضة ألبان لافون
ق 60 جووووووول نانت يتعادل بتسديدة من لودوفيك بلاس.. مرتدة تصل إلى مصطفى محمد يمررها إلى بلاس الذي يسدد في الشباك
ق 57 بطاقة صفراء يتلقاها مصطفى محمد
استراحة
ق 27: لافون يتصدى ببراعة لتصويبة قوية من دي ماريا
ق 13: جووول أوووول.. عرضية برأسية من كييزا وفلاهوفيتش يسجل بسهولة في الشباك.
ق 3 أنخيل دي ماريا يسدد والحارس يتصدى
بداية المباراة