للمرة الثانية.. السعيد يحصد جائزة رجل مباراة بيراميدز وإنبي

الخميس، 16 فبراير 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد

فاز عبد الله السعيد بجائزة رجل مباراة بيراميدز وإنبي في الجولة 18 من الدوري المصري.

وصنع السعيد هدف بيراميدز الأول لإدراك التعادل ضد إنبي قبل قلب النتيجة بفضل هدف محمد حمدي.

وحصد لاعبو بيراميدز الجائزة للمرة الـ 13 هذا الموسم من أصل 18 مباراة خاضوها.

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وفاز السعيد بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم بعدما حققها من قبل في الجولة الرابعة.

فماذا قدم السعيد ضد إنبي؟

دقائق: 90

صناعة أهداف: 1

لمس الكرة: 76

تمريرات صحيحة: 60 من 48

صناعة فرص محققة: 5

مراوغات ناجحة: 2 من 2

عرضيات ناجحة: 2 من 5

فوز بصراعات ثنائية: 3 من 5

فوز بصراعات هوائية: 2 من 4

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 37 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي الأول وفيوتشر الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

فيما تراجع إنبي للمركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

وصنع أحمد فتحي هدفا لأول مرة في الدوري منذ 239 يوما عندما ساهم في هدف ضد إيسترن كومباني الموسم الماضي.

ووصل رمضان صبحي للهدف السابع الموسم الجاري في الدوري معادلا أفضل سجل تهديفي له في الدوري رفقة بيراميدز خلال الموسمين الماضيين.

كما أصبح التونسي رفيق كابو أفضل هداف أجنبي في الدوري الموسم الحالي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع الجزائري رزقي حمرون والأنجولي مابولولو.

إنبي الدوري المصري في الدوري بيراميدز
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