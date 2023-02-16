بمشاركة طارق حامد وحجازي.. اتحاد جدة يتصدر ترتيب الدوري السعودي

الخميس، 16 فبراير 2023 - 21:39

كتب : FilGoal

الاتحاد يفوز على الاتفاق

تصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي عقب الفوز على الاتفاق.

وفاز اتحاد جدة على الاتفاق بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.

وسجل هيلدر كوستا ورومارينيو وهارون كمارا أهداف اتحاد جدة في شباك الاتفاق.

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وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق في مواجهة الاتفاق.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 40 نقطة من 17 مباراة في صدارة ترتيب الدوري السعودي متساويا مع الشباب الذي لعب 18 مباراة.

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وصف المباراة

بدأ نادي الاتحاد المباراة بضغط هجومي على مرمى الاتفاق بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وأضاع رومارينيو فرصة التسجيل بعد تسديدة عالمرمي من داخل منطقة الجزاء مرت قريبة من القائم الأيسر.

واستغل الأنجولي هيلدر كوستا الكرة المرتدة بعد تسديدتين عن طريق أحمد حجازي ورومارينيو ليضع المحاولة الثالثة في المرمى عند الدقيقة 19.

وشهدت الدقيقة 21 محاولة خطيرة من أحمد الغامدي لاعب الاتفاق لكنها اصطدمت بالعارضة.

وتعرض مهند الشنقيطي لاعب الاتحاد لإصابة قوية غادر على أثرها ملعب المباراة وتم نقله على أحد المستشفيات وحل مد الله العليان بدلا منه.

وتمكن رومارينيو من تسجيل الهدف الثاني لنادي الاتحاد من تسديدة قوية بعد تمريرة إيجور كورنادو في الدقيقة 59.

وعزز هارون كامارا تقدم نادي الاتحاد واستغل تمريرة رومارينيو وسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 67.

وأهدر السويدي روبن كوايسون فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح نادي الاتفاق قبل نهاية المباراة.

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