بيراميدز يقلب الطاولة على إنبي ويزاحم الأهلي وفيوتشر في صدارة الدوري

الخميس، 16 فبراير 2023 - 21:26

كتب : إسلام أحمد

بيراميدز - إنبي

زاحم بيراميدز كل من فيوتشر والأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري بقلب النتيجة على إنبي من تأخر 1-0 إلى فوز 2-1 في الجولة 18 في لقاء أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

تقدم إنبي عن طريق: رفيق كابو، بينما سجل ثنائية بيراميدز: رمضان صبحي ومحمد حمدي.

الفوز رفع رصيد بيراميدز لـ 37 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي الأول وفيوتشر الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

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فيما تراجع إنبي للمركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

وصنع أحمد فتحي هدفا لأول مرة في الدوري منذ 239 يوما عندما ساهم في هدف ضد إيسترن كومباني الموسم الماضي.

ووصل رمضان صبحي للهدف السابع الموسم الجاري في الدوري معادلا أفضل سجل تهديفي له في الدوري رفقة بيراميدز خلال الموسمين الماضيين.

كما أصبح التونسي رفيق كابو أفضل هداف أجنبي في الدوري الموسم الحالي برصيد 6 أهداف بالتساوي مع الجزائري رزقي حمرون والأنجولي مابولولو.

التشكيل

بدأ رمضان صبحي في مركز المهاجم في تشكيل بيراميدز.

وتواجد أحمد فتحي في مركز قلب الدفاع في ظل غياب علي جبر بسبب تعرضه للطرد ضد طلائع الجيش.

في المقابل بدأ تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي بثنائية هجومية مكونة من: أحمد أمين "قفة" – رفيق كابو.

وعاد عبد العزيز البلعوطي لحراسة مرمى الفريق البترولي بعدما غاب عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

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وصف المباراة

بداية المباراة الهادئة، تحولت بعد بينية من أحمد أمين "قفة" إلى رفيق كابو الذي انفرد وسدد كرة أرضية سكنت شباك محمد الشناوي في الدقيقة 13.

في الدقيقة 20 سدد بلاتي توريه كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وأدرك بيراميدز التعادل بعد تمريرة من إسلام عيسى إلى عبد الله السعيد الذي أرسل عرضية أرضية لرمضان صبحي أودعها في الشباك في الدقيقة 25.

وكاد رمضان صبحي أن يضيف الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لكن تسديدته من داخل منطقة الجزاء لها البلعوطي.

في الشوط الثاني أجرى جايمي باتشيكو تغييرا بمشاركة محمد الجباس بدلا من بلاتي توريه.

في الدقيقة 48 مرت عرضية محمد حمدي من الجميع داخل منطقة الست ياردات.

وقلب بيراميدز الطاولة بفضل رأسية محمد حمدي الذي أودع برأسية قوية الكرة في شباك البلعوطي عقب تمريرة طولية متقنة من أحمد فتحي في الدقيقة 67.

حاول لاعبو إنبي خطف التعادل في الدقائق الأخيرة.

فمرت رأسية أحمد كالوشا أعلى القائم في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع، تألق الشناوي في التصدي لرأسية قفة لتمر الكرة بجوار القائم ويحقق بيراميدز فوزا يشعل به صدارة الدوري.

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