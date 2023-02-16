التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام يوفنتوس
الخميس، 16 فبراير 2023 - 21:07
كتب : FilGoal
يبدأ مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مع فريقه في التشكيل الأساسي أمام يوفنتوس الإيطالي في ملحق دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.
وجاء تشكيل نانت كالتالي:
حراسة المرمى: ألبان لافون
خط الدفاع: فابيان سونتونز - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولا بالوا
خط الوسط: بيدرو شيريفيلا - صامويل موتوسامي - موسى سيسوكو - لودوفيك بلاس
خط الهجوم: ماركوس كوكو - مصطفى محمد
فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني
خط الدفاع: دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو
خط الوسط: ماتيا دي تشيليو - لياندرو باريديس - أدريون رابيو - نيكولو فايولي
خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - دوسان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا
وينطلق الذهاب في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.
فيما يقام الإياب في فرنسا يوم الخميس المقبل.
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