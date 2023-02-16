التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام يوفنتوس

يبدأ مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مع فريقه في التشكيل الأساسي أمام يوفنتوس الإيطالي في ملحق دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: فابيان سونتونز - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولا بالوا

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا - صامويل موتوسامي - موسى سيسوكو - لودوفيك بلاس

خط الهجوم: ماركوس كوكو - مصطفى محمد

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو

خط الوسط: ماتيا دي تشيليو - لياندرو باريديس - أدريون رابيو - نيكولو فايولي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - دوسان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا

وينطلق الذهاب في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما يقام الإياب في فرنسا يوم الخميس المقبل.