التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام يوفنتوس

الخميس، 16 فبراير 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يسجل مع نانت أمام مونبيليه

يبدأ مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي مع فريقه في التشكيل الأساسي أمام يوفنتوس الإيطالي في ملحق دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

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خط الدفاع: فابيان سونتونز - جان شارل كاستيليتو - أندري جيروتو - نيكولا بالوا

خط الوسط: بيدرو شيريفيلا - صامويل موتوسامي - موسى سيسوكو - لودوفيك بلاس

خط الهجوم: ماركوس كوكو - مصطفى محمد

فيما جاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - بريمر - أليكس ساندرو

خط الوسط: ماتيا دي تشيليو - لياندرو باريديس - أدريون رابيو - نيكولو فايولي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - دوسان فلاهوفيتش - فيديريكو كييزا

وينطلق الذهاب في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما يقام الإياب في فرنسا يوم الخميس المقبل.

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