كرة سلة - أحد مؤسسي علم النفس الرياضي ينضم لجهاز منتخب مصر

الخميس، 16 فبراير 2023 - 20:50

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر - كرة سلة

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة عن تعاقده مع الكندي برايان شو، أحد مؤسسي علم النفس الرياضي، للانضمام للجهاز الفني للمنتخب.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وقال عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ورئيس لجنة المنتخبات: "التعاقد مع برايان شو جاء بناء على طلب من الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر".

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وأضاف "هذه ليست المرة الأولى التي يتعامل فيها شو مع لاعبي المنتخب، حيث سبق له الاجتماع مع اللاعبين من خلال الفيديو عبر الإنترنت في التصفيات الماضية".

وأوضح "هذه المرة سيكون متواجدا ضمن الجهاز الفني للمنتخب خلال معسكر التصفيات".

ويعتبر شو أحد مؤسسي علم النفس الرياضي، كما حصل على درجة الدكتوراة في علم النفس من جامعة ويسترن أونتاريو عام 1975 بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في علم وظائف الأعضاء من جامعة تورنتو، التي يعمل حاليا كأستاذ بها.

وفي مجال الرياضة، يشتهر برايان شو بعمله كمدير مشارك لبرنامج دوري الهوكي الأمريكي الشمالي، كما يشارك في إدارة برنامج الصحة السلوكية لدوري كرة القدم في أمريكا.

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