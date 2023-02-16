فوت ميركاتو: بلماضي يحاول إقناع مهاجم منتخب فرنسا الأولمبي باللعب للجزائر

الخميس، 16 فبراير 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

أمين جويري منتخب فرنسا الأولمبي

يحاول جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إقناع مهاجم المنتخب الفرنسي الأولمبي أمين جويري باللعب في صفوف منتخب بلاده.

وبحسب صحيفة "فووت ميركاتو" الفرنسية فإن جمال بلماضي أجرى اتصالات مكثفة مع جويري لاعب رين الفرنسي من أجل إقناعه بتمثيل بلده الأصلي.

وأوضحت التقارير أن جويري أبدى ترحيبه المبدئي برغبة بلماضي في ضمه لمنتخب الجزائر في انتظار الإعلان عن قراره النهائي.

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Amine Gouiri a fait son choix entre l'Algérie et la France - DZBallon L'actu du football Algérien

صاحب الـ23 عاما شارك خلال الموسم الحالي في 31 مباراة مع رين وسجل 11 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

ويلعب جويري في صفوف رين منذ الصيف الماضي قادما من نيس ضمن صفوفه لمدة موسمين.

ومثل جويري منتخب فرنسا تحت 21 عاما وسجل 11 هدفا خلال 24 مباراة ويلعب حاليا ضمن المنتخب الأولمبي للديوك.

ويرغب بلماضي في ضم جويري لتجديد دماء الخط الهجومي في منتخب الجزائر بعد تراجع مستوى بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، وتقدم غسلام سليماني لاعب أندرلخت بالعمر.

منتخب الجزائر جمال بلماضي
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