هل يعود ميسي إلى برشلونة؟ إجابة صادمة من والده

الخميس، 16 فبراير 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

غادر خورخي ميسي والد ليونيل ميسي ووكيله مطار إل برات في مدينة برشلونة، ليتم سؤاله عن إمكانية عودة أسطورة البلوجرانا إلى النادي مرة أخرى.

وقال ميسي الأب في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية: "لا أعتقد أن ليو سيلعب بقميص برشلونة مرة أخرى".

وأضاف "لم نتحدث مع (خوان) لابورتا (رئيس برشلونة) ولا يوجد أي عرض".

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وينتهي عقد ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل.

واجتمع خورخي ميسي مع مسؤولي باريس سان جيرمان ولكن لم يتمكنوا من التوصل لاتفاق بشأن تجديد العقد.

وإن استمر الوضع على ما هو عليه، سيحق للأرجنتيني الانتقال إلى وجهة جديدة مجانا في نهاية الموسم.

وتناقلت التقارير إمكانية رحيل ميسي صوب الدوري الأمريكي أو السعودي، وبالطبع إمكانية عودته إلى برشلونة مرة أخرى.

وتم تصعيد ميسي إلى الفريق الأول للنادي الكتالوني عام 2004، ليخوض رحلة طويلة انتهت في صيف 2021 بإعلان النادي عدم قدرته على تجديد عقده بسبب الظروف الاقتصادية وقواعد اللعب المالي النظيف.

وفاز ميسي مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015، وهو الهداف التاريخي للنادي والدوري الإسباني.

ومؤخرا توج ليونيل بكأس العالم مع منتخب بلاده الأرجنتين، بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية على استاد لوسيل في قطر يوم 18 ديسمبر الماضي.

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