انتهت في دوري المؤتمر الأوروبي - طرابزون سبور (1) - (0) بازل

الخميس، 16 فبراير 2023 - 19:37

كتب : FilGoal

تريزيجيه أمام أنطاليا سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور التركي أمام بازل السويسري في ذهاب ملحق دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستضيف طرابزون على ملعبه ميدكال بارك ستيديوم في مدينة طرابزون المباراة الأولى في تركيا بعد فاجعة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أكثر من أسبوع.

وأعلن الاتحاد التركي عقب تلك الأحداث إيقاف الدوري لأجل غير مسمى، فيما انسحبت بعض الفرق من المسابقات المحلية بسبب الضرر الكبير الذي طالها.

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وجاء تشكيل طرابزون:

حراسة المرمى: أجورشان شاكير

الدفاع: إرين إلميلي – فيتور هوجو – ستيفانو دانسفيل – برونو بيريز

الوسط: مانوليس سيوبيس – هاسبولات دوجوشان

أمامهما: تريزيجيه – باكاسيتاس – عبد القادر عمر

الهجوم: ماكسيميليانو جوميز

وستقام مباراة الإياب الخميس المقبل على ملعب بازل في سويسرا لتحديد المتأهل لدور الـ 16.

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ق 78 الهدف يلغى بداعي التسلل.. 1-0 كما هي النتيجة

ق 76 جوووول الثاني.. ماكسي جوميز يسجل والهدف قيد المراجعة

ق 65 جووووول ينس شترايجر لارسن يسجل الأول لطرابزون.. 1-0

استراحة

ق 38 أناستازيوس باكاسيتاس يسدد والحارس يتصدى

ق 31 تريزيجيه يتلقى الكرة ويسدد من موقع خطير ولكن الحارس يتصدى

ق 24 رأسية خطيرة من أنتون كادي ولكن الحارس التركي أوجوركان شاكير يتصدى

ق 22 تسديدة من إيرين إيلمالي لاعب طرابزون يتصدى لها الحارس مارفين هيتز ليتابعها عبد القادر عمر ولكن التسديدة تمر بجوار القائم

ق 18 رأسية من فيتور هوجو لاعب طرابزون تمر بجوار القائم

ق 17 عرضية من تريزيجيه يبعدها دفاع بازل

ق 11 تمريرة في طريقها إلى تريزيجيه ولكن يوقفها الدفاع قبل وصولها إليه

ق 9 أندي زيكيري لاعب بازل يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية المباراة

تريزيجيه الدوري الأوروبي طرابزون سبور طرابزون
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