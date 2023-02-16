انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (3) - (0) الاتفاق.. العميد يتصدر

الخميس، 16 فبراير 2023 - 19:27

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

يستضيف الاتفاق نظيره اتحاد جدة ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل اتحاد جدة مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

FilGoal.com يقدم تغطية حية ومباشرة لمباراة اتحاد جدة والاتفاق.

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نهاية المباراة

ق81 فرصة ضائعة لفريق الاتفاق بعد تسديدة عالمرمي عن طريق روبين كايسون الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء وشتتها دفاع الإتحاد

ق67 هارون كمارا يسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رومارينيو

ق59 رومارينيو يسجل الهدف الثاني لنادي الاتحاد من تسدسدة قوية بعد تمريرة إيجور كورنادو

ق51 فرصة ضائعة لفريق الاتفاق بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن

انطلاق الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق42 فرصة هدف محقق ضائع لفريق الاتفاق عن طريق أحمد الغامدي يسدد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها ببراعة مارسيلو جروهي حارس مرمي الاتحاد

ق21 فرصة خطيرة ضائعة لفريق الاتفاق بعد تسديدة عالمرمي عن طريق أحمد الغامدي ترتطم بالعارضة

ق19 هيلدر كوستا يسجل الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق15 تمريرة عرضية لفريق الإتحاد عن طريق طارق حامد من منتصف الملعب يشتتها دفاع الإتفاق

ق13 فرصة خطيرة ضائعة لفريق الإتحاد تسديدة عالمرمي عن طريق رومارينيو يسدد من داخل منطقة الجزاء تمر قريبة من القائم الأيسر

ق3 تمريرة عرضية لفريق الاتفاق عن طريق على هزازي من منتصف الملعب يشتتها دفاع الإتحاد

انطلاق المباراة

اتحاد جدة
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