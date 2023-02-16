خبر في الجول – تطورات موقف تعاقد حميد ماو مع غزل المحلة

مازال موقف حميد ماو مجهولا من تجديد تعاقده مع غزل المحلة من عدمه والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

حميد ماو النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وحسبما علم FilGoal.com فإنه حتى الآن كل احتمالات واردة، وأن حميد ماو لم يوقع للمحلة أو أي ناد آخر حتى الآن.

وكان المحلة اتفق في وقت سابق من الموسم الماضي مع ماو على تجديد التعاقد لكن في النهاية لم يتم تنفيذ الأمر.

وتجددت المفاوضات بين الطرفين خلال الشهرين الأخيرين لكن لم يتوصلا لاتفاق حتى الآن.

وعلم FilGoal.com في الوقت ذاته أن ما يثار عن توقيع حميد ماو على عقود انضمامه للمصري هو أمر عار عن الصحة.

وانضم حميد ماو إلى المحلة قادما من الإنتاج الحربي في صيف عام 2021.

وخاض اللاعب التنزاني صاحب الـ30 عاما مع المحلة 47 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين.

ويحتل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الموسم الجاري بـ26 نقطة بعد مرور 18 جولة.

ويستعد المحلة للقاء الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 19 من المسابقة.