رئيس لجنة التظلمات يكشف لـ في الجول آخر تطورات أزمة قيد ثلاثي الزمالك

الخميس، 16 فبراير 2023 - 18:50

كتب : بسام أبوبكر

فريق الزمالك

كشف عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم آخر تطورات أزمة قيد ثلاثي الزمالك، ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

وقال الشوربجي لـ FilGoal.com : "تم إبلاغي من جانب اتحاد الكرة بشأن قيد ثلاثي الزمالك ونظرا لأن يومي الجمعة والسبت إجازة، سأطلع على الأوراق يوم الأحد المقبل".

وأوضح "عقب الاطلاع على الأوراق بشكل كامل سأدعو لجنة التظلمات للانعقاد من أجل الإعلان عن القرار النهائي".

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وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس عن تلقيه رد من نظيره الدولي بشأن أزمة عدم قيد ثلاثي الزمالك.

وقال الاتحاد المصري في بيانه:

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.

وبذلك ستتخذ لجنة التظلمات برئاسة عادل الشوربجي قرارها بشأن قيد ثلاثي الزمالك أحمد بلحاج، ومحمود شبانة، وناصر منسي.

ماذا حدث

الزمالك كان قد ضم ثلاثة لاعبين وهم ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي وأحمد بلحاج صانع ألعاب أسوان ومحمد شبانة بعد قطع إعارته من سموحة.

وتواجد وفد من نادي الزمالك داخل اتحاد الكرة في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد من أجل حل الأزمة.

وكشف مصدر من اتحاد الكرة ما تم في الدقائق الأخيرة قبل غلق باب القيد وهو كالآتي:

- اتحاد الكرة وافق على تسجيل بيانات صفقات الزمالك الجديدة على نظام تسجيل اللاعبين ولكن دون إكمال ذلك للخطوة النهائية.

- يجب أن يضغط اتحاد الكرة على موافقة من أجل إتمام عملية التسجيل، واشترط الاتحاد فعل ذلك بعد سداد دفعة من المديونية.

- بتلك الخطوة لم ينجح اللاعبون الثلاثة في المشاركة في المباريات إلا بعد السداد وموافقة اتحاد الكرة.

ثم جاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالآتي:

"أُغلق باب القيد رسميا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك".

"وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب".

"في اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه "ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية".

"وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي".

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