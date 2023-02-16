انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2) (1) إنبي.. فوز جديد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز وإنبي في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، والفوز يعني تصدره للترتيب بالمشاركة مع الأهلي الذي له 3 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

تابع دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+3: الشناوي يتألق في التصدي لرأسية قفة

ق 67: جووول الثاني بيراميدز.. تمريرة طولية من أحمد فتحي إلى محمد حمدي الذي أودع الكرة برأسية في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: البلعوطي يتألق في التصدي لتسديدة رمضان صبحي

ق 27: جووول التعااادل.. بينية من إسلام عيسى تصل إلى السعيد الذي مرر عرضية أرضية لرمضان صبحي أودعها في الشباك.

ق 13: جووول أووول.. رفيق كابو ينفرد ويسجل الهدف الأول بتسديدة أرضية

بداية اللقاء