تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة

الخميس، 16 فبراير 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

كاسيميرو

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة برشلونة في ملعب كامب نو في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في دوري المؤتمر الأوروبي الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق

في الدفاع: تايريل مالاسيا- لوك شو- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: فريد- كاسيميرو

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- جادون سانشو

في الهجوم: فوت فيجورست

وكان برشلونة اضطر للعب في الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثا في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

أما يونايتد فحل ثانيا في مجموعته في الدوري الأوروبي ليضطر لملاقاة أحد الهابطين من دوري الأبطال.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
نرشح لكم
من نبأ جيد تحول إلى كاذب.. مصير كريستيان أتسو مازال مجهولا مصطفى محمد: لا أعرف مستقبلي.. وهذا ما حدث مع دانيلو والحكم في لقاء يوفنتوس دوري المؤتمر الأوروبي – فيورنتينا يضرب بالأربعة في البرتغال.. ولاتسيو بـ 10 لاعبين ينتصر إشبيلية يدمر أيندهوفن في بطولته المفضلة.. وموناكو يلدغ ليفركوزن +90 صنع هدف التعادل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي سجل في ظهوره الأول.. ماذا قدم إمام عاشور مع ميتيلاند أمام سبورتنج لشبونة بصناعة مصطفى محمد.. نانت يعود من إيطاليا بتعادل ثمين مع يوفنتوس
أخر الأخبار
مجموعة الزمالك.. طائرة عسكرية تنقل الترجي لمواجهة شباب بلوزداد 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
من نبأ جيد تحول إلى كاذب.. مصير كريستيان أتسو مازال مجهولا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17-2-2023 والقنوات الناقلة.. الزمالك والمريخ ومهمة جديدة لـ رونالدو 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصطفى محمد: لا أعرف مستقبلي.. وهذا ما حدث مع دانيلو والحكم في لقاء يوفنتوس 9 ساعة | الكرة الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي – فيورنتينا يضرب بالأربعة في البرتغال.. ولاتسيو بـ 10 لاعبين ينتصر 9 ساعة | الكرة الأوروبية
إشبيلية يدمر أيندهوفن في بطولته المفضلة.. وموناكو يلدغ ليفركوزن +90 10 ساعة | الكرة الأوروبية
صنع هدف التعادل.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام يوفنتوس 10 ساعة | المحترفون
الـ 15.. تعرف على قائمة الهدافين المصريين في الدوري الأوروبي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم