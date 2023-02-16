تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة برشلونة في ملعب كامب نو في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: تايريل مالاسيا- لوك شو- رافائيل فاران- آرون وان بيساكا

في الوسط الدفاعي: فريد- كاسيميرو

في الوسط الهجومي: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- جادون سانشو

في الهجوم: فوت فيجورست

وكان برشلونة اضطر للعب في الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثا في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

أما يونايتد فحل ثانيا في مجموعته في الدوري الأوروبي ليضطر لملاقاة أحد الهابطين من دوري الأبطال.