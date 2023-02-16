تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد
الخميس، 16 فبراير 2023 - 18:37
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر يونايتد مساء اليوم في ملعب كامب نو في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
في الدفاع: جوردي ألبا- ماركوس ألونسو- رونالو أراوخو- جول كوندي
في الوسط: فرينكي دي يونج- فرانك كيسي- جافي- بيدري
في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.
وكان برشلونة اضطر للعب في الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثا في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.
أما يونايتد فحل ثانيا في مجموعته في الدوري الأوروبي ليضطر لملاقاة أحد الهابطين من دوري الأبطال.
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