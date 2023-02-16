تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد

الخميس، 16 فبراير 2023 - 18:37

كتب : FilGoal

بيدري - روبرت ليفاندوفسكي - جافي

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر يونايتد مساء اليوم في ملعب كامب نو في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

أخبار متعلقة:
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق التشكيل - رمضان صبحي مهاجم أمام إنبي.. وعودة البلعوطي لحماية مرمى الضيوف

في الدفاع: جوردي ألبا- ماركوس ألونسو- رونالو أراوخو- جول كوندي

في الوسط: فرينكي دي يونج- فرانك كيسي- جافي- بيدري

في الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي- رافينيا

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

وكان برشلونة اضطر للعب في الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثا في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

أما يونايتد فحل ثانيا في مجموعته في الدوري الأوروبي ليضطر لملاقاة أحد الهابطين من دوري الأبطال.

برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي من أجل إعداده لكلاسيكو فرنسا.. حكيمي يغيب عن مواجهة ليل تشافي سيمونز: سأكشف سبب رحيلي عن برشلونة لاحقا.. وريال مدريد كان سحريا أمام باريس عودة ويلي أوربان لتدريبات لايبزيج بعد غيابه لسبب إنساني تقارير جديدة: برشلونة دفع لنائب رئيس لجنة الحكام السابق أكثر من 4 ملايين يورو منذ 2003 للمرة الثانية خلال شهر.. ساليرنيتانا يعلن إقالة مدربه هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - بيراميدز يواجه إنبي 4 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق 21 دقيقة | المحترفون
التشكيل - رمضان صبحي مهاجم أمام إنبي.. وعودة البلعوطي لحماية مرمى الضيوف 28 دقيقة | الكرة المصرية
ثلاثي الهلال جاهز لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 42 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينقض على قمة مجموعة الصعيد.. وصدارة زد مهددة في القاهرة ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم