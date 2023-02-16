الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق

أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

ويفقد الاتحاد خدمات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أمام الاتفاق بسبب تعرضه لنزلة برد حادة.

وعاد الأنجولي هيلدر كوستا لتشيكلة البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة بعد استبعاده خلال المواجهة الماضية.