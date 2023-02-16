الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق
الخميس، 16 فبراير 2023 - 18:28
كتب : FilGoal
أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.
وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.
ويفقد الاتحاد خدمات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أمام الاتفاق بسبب تعرضه لنزلة برد حادة.
وعاد الأنجولي هيلدر كوستا لتشيكلة البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة بعد استبعاده خلال المواجهة الماضية.
وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الاتفاق كالتالي:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي
خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي -
أمامهما: إيجور كورنادو - عبد العزيز البيشي - هيلدر كوستا
خط الهجوم:رومارينهو.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، ويسبقه النصر بـ 37 نقطة من 16 مباراة، ويتصدر الشباب الترتيب برصيد 40 نقطة من 18مباراة.