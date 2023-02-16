الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق

الخميس، 16 فبراير 2023 - 18:28

كتب : FilGoal

طارق حامد يحتفل مع حجازي بهدف اتحاد جدة

أعلن البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة عن تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد التشكيل مشاركة الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي بصفة أساسية مع الفريق.

ويفقد الاتحاد خدمات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله أمام الاتفاق بسبب تعرضه لنزلة برد حادة.

أخبار متعلقة:
من أجل إعداده لكلاسيكو فرنسا.. حكيمي يغيب عن مواجهة ليل ثلاثي الهلال جاهز لثمن نهائي دوري أبطال آسيا غزل المحلة يفسخ عقد التنزاني سلامبا مؤتمر فيريرا: ظروف الزمالك والمريخ متشابهة لذلك المباراة صعبة.. ورسالة للجميع

وعاد الأنجولي هيلدر كوستا لتشيكلة البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة بعد استبعاده خلال المواجهة الماضية.

وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي -

أمامهما: إيجور كورنادو - عبد العزيز البيشي - هيلدر كوستا

خط الهجوم:رومارينهو.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، ويسبقه النصر بـ 37 نقطة من 16 مباراة، ويتصدر الشباب الترتيب برصيد 40 نقطة من 18مباراة.

طارق حامد أحمد حجازي اتحاد جدة الاتفاق السعودي
نرشح لكم
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد تقرير تركي: الكعبي يرفض عرضا قطريا من أجل مزاملة تريزيجيه بمشاركة أوباما.. الحزم يتصدر دوري الدرجة الأولى السعودي مؤتمر مدرب ميتيلاند: ترينكاو لاعب مميز.. أعرفه منذ فترتنا في برشلونة إمام عاشور: لا أنسى دور الزمالك وجماهيره في تطوير مسيرتي.. وفخور بالانضمام لـ ميتيلاند
أخر الأخبار
صاروخ رضا يقود فيوتشر للفوز على الحرس ومزاحمة الأهلي في صدارة الدوري 3 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - فوز الزمالك والأهلي في الجولة الثالثة لدوري المحترفين.. تعرف على الترتيب 12 دقيقة | كرة يد
بعد شجار الدربي.. ليفربول وإيفرتون يواجهان الاتهام من الاتحاد الإنجليزي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس لجنة التظلمات يكشف لـ في الجول آخر تطورات أزمة قيد ثلاثي الزمالك 24 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0) (1) إنبي.. جووول أووول مبكر 29 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم