التشكيل - رمضان صبحي مهاجم أمام إنبي.. وعودة البلعوطي لحماية مرمى الضيوف

يبدأ رمضان صبحي في مركز المهاجم في تشكيل بيراميدز لمواجهة إنبي في الجولة 18 من الدوري المصري.

ويتواجد أحمد فتحي في مركز قلب الدفاع في ظل غياب علي جبر بسبب تعرضه للطرد ضد طلائع الجيش.

في المقابل يبدأ تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي بثنائية هجومية مكونة من: أحمد أمين "قفة" – رفيق كابو.

وعاد عبد العزيز البلعوطي لحراسة مرمى الفريق البترولي بعدما غاب عن مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى

أمامهما: محمود صابر - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد

الهجوم: رمضان صبحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - عبد الله مجدي - كريم حافظ - محمود عبد العاطي - هشام محمد - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي

فيما جاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي – خالد رضا – أحمد كالوشا – مصطفى دويدار

الوسط: مصطفى شكشك – أحمد العجوز – محمد عبد العاطي – محمد ناصر "مودي"

الهجوم: أحمد أمين "قفة" – رفيق كابو

وعلى دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير - عمرو مرعي – أحمد صبيحة – محمد إسماعيل – مروان داوود – عبد الرحمن عماد – إريك تراوري – عماد ميهوب – أحمد عيد.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، والفوز يعني تصدره للترتيب بالمشاركة مع الأهلي الذي له 3 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل إنبي المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.