ثلاثي الهلال جاهز لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

استعاد الهلال 3 عناصر رئيسية قبل المواجهة المرتقبة ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويلعب الهلال ضد شباب الأهلي الإماراتي يوم الإثنين المقبل ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتعافى الثلاثي، سلمان الفرج ومحمد البريك وحمد اليامي من الإصابة وبات جاهزا لتدعيم صفوف الهلال في مواجهة شباب الأهلي دبي.

ويخوض الهلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في ثمن نهائي البطولة التي يحمل لقب النسخة الأخيرة منها.

وتستضيف الدوحة العاصمة القطرية منافسات ثمن نهائي دوري ابطال آسيا.

ويزيد تواجد ليوناردو جارديم على رأس الإدارة الفنية لنادي شباب الأهلي من صعوبة مهمة الهلال، إذ يعرف المدرب البرتغالي إمكانيات فريق الهلال جيدا.

وقاد جارديم الهلال للتويج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا وانتقل بعدها لتدريب شباب الأهلي دبي.

يذكر أن الهلال حصل على المركز الثاني في النسخة الماضية من كأس العالم للأندية عقب الخسارة من ريال مدريد بنتيجة 5-3 في المباراة النهائية.