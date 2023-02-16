الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينقض على قمة مجموعة الصعيد.. وصدارة زد مهددة في القاهرة

الخميس، 16 فبراير 2023 - 17:49

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

انقض بترول أسيوط على صدارة مجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية في الجولة 18.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة 18 من مجموعة الصعيد والتي شهدت تفريط لافيينا في الصدارة بعدما أنهى النصف الأول من الموسم (15 جولة) في الصدارة.

انتصر بترول أسيوط على المدينة المنورة بثلاثة أهداف دون رد.

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فوز قاد بترول أسيوط للصدارة برصيد 41 نقطة بفارق نقطة عن لافيينا بعدما تعادل مع مصر للمقاصة بهدفين لكل فريق.

فيما ظل المقاصة خامسا برصيد 28 نقطة.

وواصل الجونة تشديد الخناق على منافسيه بالفوز على ديروط بفضل هدف كريم ممدوح.

الفوز رفع رصيد الفريق الساحلي لـ 38 نقطة في المركز الثالث.

وانتصر تليفونات بني سويف على شبان قنا بهدف دون رد، وبنفس النتيجة فاز كيما أسوان على الألومنيوم.

وتعادل مركز شباب طامية مع أسمنت أسيوط بهدف لكل فريق، فحقق الأول تعادله السابع كأكثر من تعادل في المسابقة بالتساوي مع المقاصة والمنيا وظل في المركز الرابع عشر.

وتقام غدا الجمعة، مباراتي ملوي مع المنيا، والفيوم مع النصر للتعدين.

مجموعة القاهرة

وفي المجموعة الثانية، باتت صدارة زد مهددة من القناة بعدما تعادل سلبيا مع الترسانة.

التعادل رفع رصيد زد لـ 39 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن القناة الذي يرغب في استعادة الصدارة مجددا عندما يحل ضيفا غدا على بورتو السويس.

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد مجموعة القاهرة
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