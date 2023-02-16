غزل المحلة يفسخ عقد التنزاني سلامبا

الخميس، 16 فبراير 2023 - 17:31

كتب : رضا السنباطي

غزل المحلة

فسخت إدارة غزل المحلة عقد التنزاني أدم سلامبا بعد تعنت شديد وفقا لما أعلن النادي.

وانضم سلامبا لغزل المحلة بداية الموسم الحالي في عقد يمتد حتى صيف 2023-2024.

وقال غزل المحلة في بيان: "نجحت إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم في فسخ التعاقد مع اللاعب التنزاني أدم سلامبا الذي تعاقدت معه الإدارة السابقة قبل بداية الموسم الحالي، حيث أن اللاعب لم يشارك مع الفريق نظرا لعدم قناعة كلا من الجهاز الفني السابق والحالي بإمكانياته الفنية، والتوصية رسمياً من جانبهما بالاستغناء عنه وتوفير المستحقات التي يستنزفها من خزينة النادي شهريا دون أي عائد علي الفريق".

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"وبعد مفاوضات شهدت تعنتا من جانب اللاعب واصراره على استكمال مدة العقد التي تنتهي في موسم 2023-2024، نجحت الادارة في إنهاء التعاقد بالتراضي ليحصل اللاعب على 15 ألف دولار من مستحقاته عن الموسم الحالي بثلاثة شيكات صدرت باسم اللاعب وليصل إجمالي ما حصل عليه من النادي ما يعادل 25 % من إجمالي عقده وأن يتنازل عن باقي مستحقاته وبهذا نجح النادي في توفير نحو 75 %؜ من قيمة العقد".

غزل المحلة يفسخ تعاقده مع التنزاني آدم سلامبا | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

ويحتل غزل المحلة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة جمعهم خلال 18 مباراة.

ويتولى عبد الباقي جمال مهمة تدريب غزل المحلة في الوقت الحالي خلفا للمدرب اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو.

غزل المحلة
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