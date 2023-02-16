من أجل إعداده لكلاسيكو فرنسا.. حكيمي يغيب عن مواجهة ليل
الخميس، 16 فبراير 2023 - 16:53
كتب : FilGoal
ذكرت جريدة لو باريزيان أن المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان سيغيب عن لقاء ليل بسبب الإصابة.
ويلعب سان جيرمان مباراة الجولة 24 من الدوري الفرنسي ضد ليل الأحد المقبل.
وأفاد التقرير أن حكيمي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن جعلته يغادر لقاء بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
وأوضح التقرير أن الجهاز الفني لسان جيرمان قرر استبعاد حكيمي من لقاء ليل من أجل إعداده للمباراة المرتقبة ضد مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي بعد 10 أيام.
وكان كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان قد أرجع إصابة حكيمي لأنه لعب في كأس العالم 2022 وهو يعاني من الألم.
أشرف قاد منتخب المغرب لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022.
وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي تشافي سيمونز: سأكشف سبب رحيلي عن برشلونة لاحقا.. وريال مدريد كان سحريا أمام باريس عودة ويلي أوربان لتدريبات لايبزيج بعد غيابه لسبب إنساني تقارير جديدة: برشلونة دفع لنائب رئيس لجنة الحكام السابق أكثر من 4 ملايين يورو منذ 2003 للمرة الثانية خلال شهر.. ساليرنيتانا يعلن إقالة مدربه هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد