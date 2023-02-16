من أجل إعداده لكلاسيكو فرنسا.. حكيمي يغيب عن مواجهة ليل

ذكرت جريدة لو باريزيان أن المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان سيغيب عن لقاء ليل بسبب الإصابة.

ويلعب سان جيرمان مباراة الجولة 24 من الدوري الفرنسي ضد ليل الأحد المقبل.

وأفاد التقرير أن حكيمي يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن جعلته يغادر لقاء بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني لسان جيرمان قرر استبعاد حكيمي من لقاء ليل من أجل إعداده للمباراة المرتقبة ضد مارسيليا في كلاسيكو الدوري الفرنسي بعد 10 أيام.

وكان كريستوف جالتييه مدرب سان جيرمان قد أرجع إصابة حكيمي لأنه لعب في كأس العالم 2022 وهو يعاني من الألم.

أشرف قاد منتخب المغرب لتحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل لنصف نهائي كأس العالم.