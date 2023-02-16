التشكيل - عاطف أساسي مع فيوتشر.. وعمر بسام يقود هجوم حرس الحدود

الخميس، 16 فبراير 2023 - 16:43

كتب : FilGoal

أحمد عاطف - فيوتشر

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الدوري المصري.

وعاد أحمد عاطف للتشكيل الأساسي بعد غياب طويل للإصابة.

ودخل عاطف بديلا في مباراتي البنك الأهلي وأسكو كارا التولوجوي الأخيرتين.

ولم يبدأ عاطف أي مباراة أساسيا في الدوري المصري هذا الموسم، بينما بدأ مباراتين في كأس الكونفدرالية قبل إصابته.

ويحتل حرس الحدود المركز 16 في الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

فيما يتواجد فيوتشر في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي - محمود رزق - محمود مرعي - جوزيف جوناثان

الوسط: مهند لاشين - علي زعزع - محمد فاروق - ناصر ماهر - هشام عادل

الهجوم: أحمد عاطف

دكة البدلاء: أحمد يحيى - علي الفيل - مروان محسن - طارق طه - أيمن الصفاقسي - محمود شعبان - عبد الكبير الوادي - محمد رضا "بوبو" - غنام محمد

تشكيل حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمود السعدني

الدفاع: محمد رضا - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - محمد عبد الله - أحمد شديد قناوي

الوسط: مصطفى جمال - أحمد فليكس - مصطفى صبحي - مصطفى زيكو

الهجوم: عمر بسام

دكة البدلاء: محمد فوزي - أحمد أيمن - مؤمن عوض - وجيه عبد الحكيم - حامد الجابري - أحمد قاسم - محمود ممدوح - أحمد علي - كينجسلي فيديليس كوكو

حرس الحدود الدوري المصري فيوتشر
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