الدرجة الثانية - إيقاف مدرب بروكسي 8 أشهر وتوصية بالشطب بعد الاعتداء على الحكم

الخميس، 16 فبراير 2023 - 15:58

كتب : أحمد الخولي

عبد اللطيف الدوماني - بروكسي

قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالدوري المصري إيقاف محمد حامد عبد الجليل المدير الفني لبروكسي لمدة 8 أشهر بسبب الاعتداء على حكم مباراته ضد أبو قير للأسمدة.

كما أوصت اللجنة بشطب المدرب.

وأصدرت اللجنة عددا من القرارات بناء علي ما ورد في تقرير حكم ومراقب مباراة بروكسي ورك وأبو قير للأسمدة.

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وجاءت القرارات كالتالي:

- إيقاف محمد حامد عبد الجليل المدير الفني لبروكسي ثمانية أشهر و غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه مع رفع مذكرة لمجلس إدارة اتحاد الكرة بالتوصية بالشطب وذلك لقيامه بالاعتداء بالضرب علي حكم المباراة.

- توقيع غرامة مالية علي نادي بروكسي قدرها 10000 جنيه وذلك لدخول المنتمين لنادي بروكسي أرض الملعب للاعتراض على حكم المباراة.

- توقيع غرامة مالية 5000 جنيه على نادي بروكسي لاعتراض الجهاز الفني بصورة جماعية علي حكم المباراة.

وانتهت المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء بالتعادل 1-1.

الدرجة الثانية أبو قير للأسمدة بروكسي
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