السوبر المصري 5 مايو بين الزمالك وبطل الكأس

الخميس، 16 فبراير 2023 - 15:18

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري

تحدد موعد كأس السوبر المصري عن موسم 2021-2022 والمقرر إقامته في إمارة أبو ظبي الإماراتية.

وأعلنت شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة سيف الوزيري إقامة السوبر المصري يوم 5 المقبل بأبو ظبي.

وتجمع المباراة الزمالك بطل الدوري المصري عن موسم 2021\2022، وبطل كأس مصر لنفس الموسم الذي إما سيكون الأهلي أو بيراميدز.

وأشارت شبكة أبو ظبي الرياضية أن الملعب المستضيف سيتم الإعلان عنه لاحقا بالإضافة إلى كل التفاصيل الخاصة بالتذاكر.

ويلتقي الأهلي بـ بيراميدز في نهائي كأس مصر عن موسم 2022، بعد أن فاز الأول على سموحة، وتغلب الثاني على الزمالك.

ولُعبت النسخة الأخيرة من السوبر المصري في استاد هزاع بن زايد بإمارة العين في شهر أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز الأهلي على الزمالك 2-0.

واستضافت الإمارات العربية المتحدة كأس السوبر المصري في 5 مناسبات سابقة عمومًا، أولها نسخة 2017.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي لعدد التتويجات بواقع 12 مرة، ثم الزمالك بـ 4 تتويجات، ومرة وحيدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

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