نادي درجة رابعة يشكو برشلونة في فيفا بسبب انتقال ماركوس ألونسو

الخميس، 16 فبراير 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

ماركوس ألونسو - برشلونة

تقدّم نادي أونيون أدارفي الإسباني، بشكوى ضد برشلونة في غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الشكوى تخص صفقة انضمام ماركوس ألونسو إلى برشلونة مجانًا بعد إنهاء عقده مع تشيلسي.

ولعب ألونسو في صفوف أونيون أدارفي في مرحلة الناشئين، وبالتالي كان النادي سيستفيد ماديًا من رسوم التكوين لو اشتملت الصفقة على مقابل مادي.

أخبار متعلقة:
مفاجأة مدوية.. كادينا سير: تحقيق مع برشلونة لدفع أموال إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق تقارير جديدة: برشلونة دفع لنائب رئيس لجنة الحكام السابق أكثر من 4 ملايين يورو منذ 2003

ويزعم نادي أونيون أدارفي أن ألونسو لم ينتقل مجانًا إلى برشلونة، وإنما كان الانتقال جزءًا من صفقة انتقال بيير أيمريك أوباميانج من برشلونة إلى تشيلسي.

وانضم أوباميانج إلى تشيلسي مقابل 12 مليون يورو فقط، ويأمل أونيون أدارفي إثبات أن تحوّل ألونسو إلى برشلونة كان جزءًا من الصفقة.

وتحصل الأندية التي احتضنت اللاعب قبل إتمامه 20 عامًا، على نسبة من أي عملية انتقال مستقبلية له بين ناديين آخرين.

ويتواجد أونيون أدارفي في القسم الرابع الإسباني، وهو نادٍ متواجد في العاصمة مدريد.

ألونسو (32 عامًا) انضم إلى برشلونة بعقدٍ لمدة موسم واحد، من المنتظر تجديده لآخر إضافي.

وخاض ألونسو 21 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين مع برشلونة.

يتزامن ذلك مع أزمة برشلونة الكبرى والتحقيق الدائر بشأن سداد مبالغ مالية ضخمة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.

برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
تقارير جديدة: برشلونة دفع لنائب رئيس لجنة الحكام السابق أكثر من 4 ملايين يورو منذ 2003 أنشيلوتي: لا أهتم كثيرا إذا استمر أسينسيو أو رحل ريال مدريد يستأنف الصراع المحلي بفوز سهل على إلتشي انتهت في الدوري الإسباني - ريال مدريد (4) (0) إلتشي.. فوز كبير تشكيل ريال مدريد - رودريجو يعوض فينيسيوس.. ومودريتش احتياطي أمام إلتشي كروس: سأعتزل هنا.. وأميل لقرار معين بشأن مستقبلي لجنة الحكام الإسبانية: نتأسف لأي انتهاك محتمل لأخلاقياتنا.. سنساعد القضاء في التحقيقات مفاجأة مدوية.. كادينا سير: تحقيق مع برشلونة لدفع أموال إلى نائب رئيس لجنة الحكام السابق
أخر الأخبار
الاتحاد الإنجليزي يفتح تحقيقا حول ما تعرض له دي بروين من جماهير أرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نادي درجة رابعة يشكو برشلونة في فيفا بسبب انتقال ماركوس ألونسو 29 دقيقة | الدوري الإسباني
جريليش يعترف: أرسنال كان أفضل منا 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى السودان ساعة | الكرة المصرية
كونتي يبتعد عن توتنام مجددا بعد كشف طبي في إيطاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
إمام عاشور في قائمة ميتيلاند لمواجهة لشبونة بالدوري الأوروبي ساعة | المحترفون
عودة ويلي أوربان لتدريبات لايبزيج بعد غيابه لسبب إنساني ساعة | الكرة الأوروبية
تقارير جديدة: برشلونة دفع لنائب رئيس لجنة الحكام السابق أكثر من 4 ملايين يورو منذ 2003 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم