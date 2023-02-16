نادي درجة رابعة يشكو برشلونة في فيفا بسبب انتقال ماركوس ألونسو

تقدّم نادي أونيون أدارفي الإسباني، بشكوى ضد برشلونة في غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الشكوى تخص صفقة انضمام ماركوس ألونسو إلى برشلونة مجانًا بعد إنهاء عقده مع تشيلسي.

ولعب ألونسو في صفوف أونيون أدارفي في مرحلة الناشئين، وبالتالي كان النادي سيستفيد ماديًا من رسوم التكوين لو اشتملت الصفقة على مقابل مادي.

ويزعم نادي أونيون أدارفي أن ألونسو لم ينتقل مجانًا إلى برشلونة، وإنما كان الانتقال جزءًا من صفقة انتقال بيير أيمريك أوباميانج من برشلونة إلى تشيلسي.

وانضم أوباميانج إلى تشيلسي مقابل 12 مليون يورو فقط، ويأمل أونيون أدارفي إثبات أن تحوّل ألونسو إلى برشلونة كان جزءًا من الصفقة.

وتحصل الأندية التي احتضنت اللاعب قبل إتمامه 20 عامًا، على نسبة من أي عملية انتقال مستقبلية له بين ناديين آخرين.

ويتواجد أونيون أدارفي في القسم الرابع الإسباني، وهو نادٍ متواجد في العاصمة مدريد.

ألونسو (32 عامًا) انضم إلى برشلونة بعقدٍ لمدة موسم واحد، من المنتظر تجديده لآخر إضافي.

وخاض ألونسو 21 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفين مع برشلونة.

يتزامن ذلك مع أزمة برشلونة الكبرى والتحقيق الدائر بشأن سداد مبالغ مالية ضخمة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.