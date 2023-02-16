الأهلي يختتم تدريباته قبل السفر إلى السودان

خاض فريق الأهلي مرانه الختامي في القاهرة ظهر اليوم الخميس قبل السفر إلى السودان استعدادا لمواجهة الهلال.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال عصر يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الأهلي مرانه على ملعب قطاع الناشئين في مدينة نصر، وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل الملعب.

وبدأ المران بفقرة إحماء للاعبين وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأربعاء بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد العودة من المغرب والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وحصل الأهلي على المركز الرابع من منافسات كأس العالم للأندية بعد الخسارة أمام فلامنجو البرازيلي في المباراة الختامية.

وكشف أحمد أبو عبلة أمس الأربعاء عن غياب عمرو السولية عن مباراة الهلال السوداني حيث يعاني من إصابة في عضلة السمانة.

وسيواصل اللاعب برنامجه التأهيلي والعلاجي في القاهرة.

بينما انتظم مصطفى شوبير حارس الفريق في التدريبات الجماعية أمس بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وشارك مصطفى شوبير في المران الجماعي بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

ويستعد الأهلي لافتتاح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا رفقة الهلال وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، والقطن الكاميروني.

وتأجلت مباراة الأهلي الأولى في دور المجموعات أمام القطن لمشاركته في كأس العالم للأندية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 18 فبراير الجاري.

ويبدأ اللقاء في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد الهلال.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

وكشف الهلال في وقت سابق عن طاقم تحكيم المباراة بقيادة الموريتاني بيدا داهاني.

ويعاونه الثنائي يوسف محمد، وبونا ندياي، بالإضافة إلى بابكار سار حكم رابع.

ويراقب المباراة الجنوب سوداي ماكور ماجوك، فيما تم تعيين التونسي خليل هشام مراقبًا على الحكام، والإثيوبي ميشيل منسقًا عامًا، والنيجيري أودوشي جوان منسقًا أمنيًا.

الحكم البالغ 31 عامًا لم يسبق له إدارة أي مباراة للأهلي أو للهلال طوال مسيرته.

وتقاطعت مسارات داهاني مع كرة القدم المصرية في 4 مناسبات سابقة، منها 3 كحكم لمباريات الزمالك، ومرة مع بيراميدز.

وكان داهاني حكم مباراة الزمالك وبترو لواندا الأنجولي في كأس الكونفدرالية بشهر فبراير 2019 التي انتهت بالتعادل 1-1.

كما عاد وأدار مباراة الزمالك أمام جينيراسيون السنغالي التي خسرها المارد الأبيض 1-2 في دوري أبطال إفريقيا بشهر سبتمبر 2019.

الظهور الثالث مع الزمالك كان في أكتوبر 2021 عندما فاز الفريق المصري على تاسكر الكيني 4-0.

كما أدار داهاني مباراة مهمة سابقة لـ بيراميدز أمام مازيمبي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، وانتهت بالتعادل 0-0.

وظهر داهاني في مباراتين بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية الأخيرة، الأولى بين مالاوي وزيمبابوي، والثانية بين الجابون والمغرب.

كما أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية للناشئين 2019 بين غينيا والكاميرون.