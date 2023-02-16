عودة ويلي أوربان لتدريبات لايبزيج بعد غيابه لسبب إنساني
الخميس، 16 فبراير 2023 - 13:06
كتب : FilGoal
عاد ويلي أوربان لاعب لايبزيج الألماني لتدريبات الفريق مرة أخرى بعد غيابه لعدة أيام لسبب إنساني.
ويلي أوربان
النادي : لايبزج
وكان أوربان قد تبرع بالخلايا الجذعية لشخص مصاب بسرطان الدم.
لمعرفة القصة كاملة من هنا
video:1
ويستعد أوربان للعودة من أجل المشاركة في المباريات من جديد والمتوقع أن يلعب أمام فولفسبورج.
أوربان -30 عاما- يلعب في مركز قلب الدفاع ويحمل الجنسيتين المجرية والألمانية.
ويلعب أوربان في الدوري الألماني منذ مرحلة الشباب وانضم إلى لايبزيج في صيف 2015.
شارك ويل أوربان في 29 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.
مثل أوربان منتخب ألمانيا للشباب ولكن يلعب مع منتخب المجر الأول.
وكان أوربان جزءا من منتخب المجر في أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي من أجل إعداده لكلاسيكو فرنسا.. حكيمي يغيب عن مواجهة ليل تشافي سيمونز: سأكشف سبب رحيلي عن برشلونة لاحقا.. وريال مدريد كان سحريا أمام باريس تقارير جديدة: برشلونة دفع لنائب رئيس لجنة الحكام السابق أكثر من 4 ملايين يورو منذ 2003 للمرة الثانية خلال شهر.. ساليرنيتانا يعلن إقالة مدربه هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد