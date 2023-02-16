عودة ويلي أوربان لتدريبات لايبزيج بعد غيابه لسبب إنساني

عاد ويلي أوربان لاعب لايبزيج الألماني لتدريبات الفريق مرة أخرى بعد غيابه لعدة أيام لسبب إنساني.

ويلي أوربان النادي : لايبزج لايبزج

وكان أوربان قد تبرع بالخلايا الجذعية لشخص مصاب بسرطان الدم.

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ويستعد أوربان للعودة من أجل المشاركة في المباريات من جديد والمتوقع أن يلعب أمام فولفسبورج.

أوربان -30 عاما- يلعب في مركز قلب الدفاع ويحمل الجنسيتين المجرية والألمانية.

ويلعب أوربان في الدوري الألماني منذ مرحلة الشباب وانضم إلى لايبزيج في صيف 2015.

شارك ويل أوربان في 29 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

مثل أوربان منتخب ألمانيا للشباب ولكن يلعب مع منتخب المجر الأول.

وكان أوربان جزءا من منتخب المجر في أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.