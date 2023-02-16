عودة ويلي أوربان لتدريبات لايبزيج بعد غيابه لسبب إنساني

الخميس، 16 فبراير 2023 - 13:06

كتب : FilGoal

ويلي أوربان - لايبزيج

عاد ويلي أوربان لاعب لايبزيج الألماني لتدريبات الفريق مرة أخرى بعد غيابه لعدة أيام لسبب إنساني.

ويلي أوربان

النادي : لايبزج

لايبزج

وكان أوربان قد تبرع بالخلايا الجذعية لشخص مصاب بسرطان الدم.

لمعرفة القصة كاملة من هنا

أخبار متعلقة:
مدرب بايرن: مباراة لايبزيج لن تحدد اللقب ولكن مدير لايبزيج يؤكد انتقال مهاجمه إلى تشيلسي أثليتك: بسبب مطالب لايبزيج المادية.. تشيلسي يتجه لمحاولة ضم بادياشيلي مؤتمر جوارديولا - عن عودة كالفين فيليبس.. ومواجهة لايبزيج

ويستعد أوربان للعودة من أجل المشاركة في المباريات من جديد والمتوقع أن يلعب أمام فولفسبورج.

أوربان -30 عاما- يلعب في مركز قلب الدفاع ويحمل الجنسيتين المجرية والألمانية.

ويلعب أوربان في الدوري الألماني منذ مرحلة الشباب وانضم إلى لايبزيج في صيف 2015.

شارك ويل أوربان في 29 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

مثل أوربان منتخب ألمانيا للشباب ولكن يلعب مع منتخب المجر الأول.

وكان أوربان جزءا من منتخب المجر في أمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية.

لايبزج سرطان الدم ويلي أوربان
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي من أجل إعداده لكلاسيكو فرنسا.. حكيمي يغيب عن مواجهة ليل تشافي سيمونز: سأكشف سبب رحيلي عن برشلونة لاحقا.. وريال مدريد كان سحريا أمام باريس تقارير جديدة: برشلونة دفع لنائب رئيس لجنة الحكام السابق أكثر من 4 ملايين يورو منذ 2003 للمرة الثانية خلال شهر.. ساليرنيتانا يعلن إقالة مدربه هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - بيراميدز يواجه إنبي 3 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد – عودة كاسيميرو.. وشو قلب دفاع ضد برشلونة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل برشلونة – تشافي يدفع بالقوة الضاربة أمام مانشستر يونايتد 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي أمام بازل في الدوري الأوروبي 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري السعودي - طارق حامد وحجازي يقودان اتحاد جدة أمام الاتفاق 20 دقيقة | المحترفون
التشكيل - رمضان صبحي مهاجم أمام إنبي.. وعودة البلعوطي لحماية مرمى الضيوف 27 دقيقة | الكرة المصرية
ثلاثي الهلال جاهز لثمن نهائي دوري أبطال آسيا 41 دقيقة | السعودية
الدرجة الثانية - بترول أسيوط ينقض على قمة مجموعة الصعيد.. وصدارة زد مهددة في القاهرة 59 دقيقة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد الطرد والإنذار الثاني.. كاف يوضح لـ في الجول موقف ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الهلال 2 في الجول ينفرد بنظام البطولة العربية الجديد.. طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة 3 خبر في الجول - أسامة نبيه يقترب من الرحيل عن الزمالك.. والقرار الأقرب بخصوص فيريرا 4 انتهت مونديال للأندية – الأهلي (2)-(4) فلامنجو.. الأحمر رابع العالم