للمرة الثانية خلال شهر.. ساليرنيتانا يعلن إقالة مدربه

الخميس، 16 فبراير 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

ساليرنيتانا

للمرة الثانية خلال شهر.. أعلن نادي ساليرنيتانا الإيطالي إقالة مدربه دافيدي نيكولا بسبب سوء النتائج.

في الشهر الماضي، أعلن نيكولا عودته لتدريب ساليرنيتانا بعد 48 ساعة من إقالته عقب الخسارة المدوية من أتالانتا بنتيجة 8-2 في الدوري الإيطالي، وبحسب تقارير صحفية إيطالية فأن إدارة ساليرنيتانا قررت وقتها التعاقد من جديد مع نيكولا بسبب عدم وجود بديل.

وأقيل المدرب من جديد بعدما تلقى 3 خسائر في 4 مباريات بالدوري الإيطالي جعلت الفريق يحتل المركز 16.

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بعد إقالة نيكولا الجديدة أعلن ساليرنيتانا تعيين البرتغالي باولو سوزا كمدير فني للفريق.

وتولى نيكولا تدريب الفريق في فبراير 2022 وساهم بشكل إعجازي في قيادة الفريق من قاع الدوري للبقاء في نهاية الموسم.

يذكر أن سوزا كان قريبا من تدريب منتخب مصر يوما ما.

وتولى سوزا قيادة فيورنتينا في الفترة من 2015 إلى 2017، كما درب منتخب بولندا في 2021.

ساليرنيتانا باولو سوزا دافيدي نيكولا
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