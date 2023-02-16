إيريك توهير مالك إنتر ميلان السابق يتولى رئاسة الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم

فاز إيريك توهير مالك إنتر ميلان السابق، برئاسة الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

وفاز توهير بالانتخابات اليوم الخميس، ليبدأ ولاية ستمتد حتى عام 2027.

وحصد توهير 64 صوتًا من أصل 86 عمومًا، ليتغلب على منافسه لا نيالا ماتاليتي.

وبذلك يخلف توهير محمد إرياوان رئيس الاتحاد الإندونيسي السابق.

وصرّح توهير عقب إعلان فوزه: "أشكركم على ثقتكم، دعونا نبدأ هذه المرحلة باسم الله".

توهير (52 عامًا) يشغل أيضًا منصب وزير الشركات المملوكة لدولة إندونيسيا منذ 2019.

رجل الأعمال الثري سبق له امتلاك نادي دي سي يونايتد الأمريكي، لكنه يُعرف تحديدًا من خلال فترة امتلاكه لـ إنتر ميلان الإيطالي.

وامتلك توهير نادي إنتر وترأسه بين 2013 و2018 خلفًا لـ ماسيمو موراتي، قبل أن تنتقل ملكية النيراتزوري إلى الصيني ستيفن زهانج.

ويأتي ذلك الفوز الانتخابي بعد أشهر قليلة من كارثة ملعب كانجوروهان في إندونيسيا.

الحادثة وقعت في 1 أكتوبر 2022 وأسفرت عن مصرع 135 شخصًا وإصابة 583 آخرين بسبب اقتحام الجماهير لأرض الملعب واشتباكات مع الشرطة حدث خلالها استخدام للغاز المسيل للدموع، مما تسبب في حالات اختناق والكثير من التدافع الذي أسفر عن سقوط ضحايا.