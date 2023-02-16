هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد

الخميس، 16 فبراير 2023 - 11:36

كتب : FilGoal

حازم إمام - مالديني - دل بييرو - فالديراما

يحل نانت الفرنسي ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي مساء الخميس.

مباراة ستكون فرصة مميزة للمهاجم المصري مصطفى محمد لمواجهة أحد أعرق أندية العالم.

يمكنك التعرف على ما قدمه اللاعبون المصريون في أوروبا سابقا أمام يوفنتوس من هـــــنـــــا

يوفنتوس الدوري الأوروبي نانت مصطفى محمد
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