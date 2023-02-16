هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد
الخميس، 16 فبراير 2023 - 11:36
كتب : FilGoal
يحل نانت الفرنسي ضيفا على يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الـ 32 للدوري الأوروبي مساء الخميس.
مباراة ستكون فرصة مميزة للمهاجم المصري مصطفى محمد لمواجهة أحد أعرق أندية العالم.
يمكنك التعرف على ما قدمه اللاعبون المصريون في أوروبا سابقا أمام يوفنتوس من هـــــنـــــا
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