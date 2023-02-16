هدف مارادوني وظهور الثعلب.. ماذا قدم المصريون أمام يوفنتوس قبل مصطفى محمد

مدرب نانت: يوفنتوس الأوفر حظا أمامنا.. ودائما ما نعتمد على مصطفى محمد

تقرير تركي: الكعبي يرفض عرضا قطريا من أجل مزاملة تريزيجيه

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مؤتمر مدرب ميتيلاند: ترينكاو لاعب مميز.. أعرفه منذ فترتنا في برشلونة

إمام عاشور: لا أنسى دور الزمالك وجماهيره في تطوير مسيرتي.. وفخور بالانضمام لـ ميتيلاند

ماذا ينتظر إمام عاشور بأيامه الأولى في أوروبا

إمام عاشور: الآن أنا مع ميتيلاند.. وتركيزي على إعادة الفريق لمكانه المعتاد

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