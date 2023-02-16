بعد ارتباط اسمه بـ مانشستر يونايتد.. ديبالا: لا أعلم ما سيحدث وكنت أحلم بالتدرب مع مورينيو

نفى باولو ديبالا لاعب فريق روما تحديد مصيره الموسم المقبل سواء بالاستمرار مع الفريق الإيطالي أو الرحيل.

وكان قد ارتبط اسم ديبالا خلال الفترة الأخيرة بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وتزعم تقارير إنجليزية أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم ديبالا بعد دفع الشرط الجزائي المقدر بـ 12 مليون يورو.

ولكن وفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن الشرط الجزائي في تعاقد ديبالا يصل غلى 20 مليون يورو.

وقال ديبالا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "أحترم البند المتواجد في تعاقدي، ولكنه شيء بين وكلائي والنادي".

وشدد النجم الأرجنتيني "لا أعلم ما سيحدث في نهاية الموسم، ولا أعرف عن مستقبلي".

وأوضح "من قبل كنت أود التدرب تحت قيادة جوزيه مورينيو لأنه من الأفضل، والآن أريد أن أفوز معه بالألقاب".

وتابع ديبالا "لذلك لا أفكر في الوقت الحالي إلا في القيام بعمل جيد والفوز مع روما ومساعدة الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

ويحل روما ضيفا على فريق سالزبورج في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي اليوم الخميس.

وكشف ديبالا "هو شيء أفتقده، فزت ببعض الألقاب في مسيرتي ولكن أتمنى إضافة لقب على المستوى الأوروبي لأن له نكهة مختلفة".

وشدد "نحن نعلم أن هناك فرقا أقوى منا، ولكنك لا تعرف أبدا ما يحدث في كرة القدم أو ما قد تشهده القرعة فعلى سبيل المثالث برشلونة سيواجه مانشستر يونايتد في ذلك الدور".

واختتم ديبالا تصريحاته "الفوز بكأس العالم هو أفضل شيء بالنسبة لأي لاعب، لكن هذه مسابقات مختلفة أريد الفوز فيها وأبذل قصارى جهدي مع روما".

وانضم ديبالا إلى روما في صفقة انتقال حر قبل انطلاق الموسم وحتى صيف 2025.

وسجل ديبالا 11 هدفا في 21 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات هذا الموسم.