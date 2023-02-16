أنشيلوتي: لا أهتم كثيرا إذا استمر أسينسيو أو رحل

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن عدم اهتمامه بمصير ماركو أسينسيو سواء بالاستمرار أو الرحيل.

ماركو أسينسيو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

وكان أسينسيو قد افتتح التسجيل لريال مدريد في مباراة الأمس أمام إلتشي والتي انتهت بفوز الملكي بأربعة أهداف دون مقابل.

وقال أنشيلوتي ردا على صحفي آس الإسبانية: "أسينسيو لاعب جيد بالنسبة لي، ولكن لا أعلم ما إذا كان سيبقى أم لا".

وأضاف "قد يبقى وقد يرحل، لا أعرف حقا، ولا أهتم كثيرا بذلك الأمر".

وشدد المدرب الإيطالي "لدينا تحد مهم جدا هذا الموسم، وأتمنى أن يساهم أسينسيو مثل العام لاماضي".

واختتم أنشيلوتي تصريحاته "فلنتركه يستمر على هذا النحو، وفي النهاية سيتخذ النادي القرار الأمثل".

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع النادي ولكن من غير المرجح أن يعرض ريال مدريد الراتب الذي يرغب فيه.

وكان أسينسيو قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2015 قادما من ريال مايوركا وخرج أول موسم على سبيل الإعارة إلى إسبانيول قبل أن يعود لمدة سبع سنوات مع النادي الملكي.

ولا يلعب أسينسيو هذا الموسم بشكل أساسي في أغلب المباريات وخاض 27 مباراة بمختلف المسابقات نجح خلالهم في المساهمة بتسعة أهداف بعد تسجيل أربعة وصناعة خمسة آخرين.

ولعب أسينسيو 262 مباراة خلال مسيرته بقميص ريال مدريد ونجح في تسجيل 53 هدفا وصناعة 29 آخرين.